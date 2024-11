Elisabetta Gregoraci paparazzata con il 28enne Tomas: per 'Chi' potrebbe essere lui, 16 anni meno di lei, il suo nuovo interesse amoroso

La showgirl pizzicata in centro a Milano insieme a Talin: i due fanno shopping insieme

Lui è il figlio di Fabio Talin, re del real estate a St. Moritz e proprietario di una fabbrica di imballaggio bagagli

A inizio ottobre ha interrotto la relazione con Giulio Fratini, sembrava che l’addio fosse arrivato per un riavvicinamento sentimentale all’ex marito Flavio Briatore, padre del suo unico figlio Nathan Falco, 14 anni. Invece non è affatto così. Elisabetta Gregoraci è stata paparazzata con il 28enne Tomas Talin. Per Chi, che pubblica le foto della 44enne insieme al ragazzo, potrebbe essere lui, 16 anni meno di lei, il suo nuovo interesse amoroso.

Eli e Tomas sono stati pizzicati in centro a Milano mentre facevano amabilmente shopping insieme in una nota boutique. Pare che la frequentazione non sia così recente. Il settimanale fa sapere che negli ultimi mesi “lui e la Gregoraci sono stati avvistati (ma non fotografati) durante alcune notti meneghine (per esempio all’Armani Privé) in atteggiamenti inequivocabili e nemmeno nascosti”.

Tomas è un rampollo estremamente benestante. E’ il figlio di Fabio Talin, re del real estate a St. Moritz e proprietario di una fabbrica che si occupa di imballaggio e cura dei bagagli in tutti i maggiori aeroporti del mondo. Sempre stando al giornale, qualcuno sussurrerebbe che l’incontro tra Elisabetta e Tomas sarebbe addirittura avvenuto la scorsa estate al Twiga. E’ davvero scoppiata la passione tra loro? Stando a quel che raccontano i ben informati, parrebbe di sì… Come reagirà ora Flavio?