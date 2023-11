''In 102 anni non era mai entrata in un ospedale'': Elisabetta Gregoraci in tv con papà e sorella per ricordare la nonna morta da poco

La showgirl 43enne si scioglie in lacrime: nonna Betta le manca infinitamente

Elisabetta Gregoraci in tv stavolta non è sola. Al suo fianco a Verissimo c’è l’adorato papà, Mario, e la sorella 41enne Marzia. La showgirl si scioglie in lacrime nel ricordare la nonna morta da poco. La donna è deceduta lo scorso 27 ottobre, la calabrese ha dato l’annuncio del terribile lutto che l’aveva compita sul social. “In 102 anni non era mai entrata in un ospedale”, sottolinea Eli con la voce rotta.

Nonna Betta era la mamma di suo padre, la sua mancanza è enorme: tutti la piangono. Marzia commossa commenta: “Le nonne lasciano molto, dall'affetto a un senso più che materno”. Lei e la sorella hanno dovuto già affrontare la perdita della madre: “Il calvario che abbiamo vissuto con la morte della mamma ci ha inevitabilmente cambiate”. “La mamma è venuta a mancare che era giovanissima, infatti non ha potuto conoscere né Ginevra né Gabriel (figli della sorella Marzia, ndr)”, spiega l’ex moglie di Briatore.

Elisabetta ha gli occhi lucidi. “E’ entrata in ospedale per la prima volta a 102 anni”, precisa sulla nonna. “Anche se l'età era quella che era, non ce l'aspettavamo e ha lasciato un vuoto enorme, ma ce la siamo goduta fino in fondo”, chiarisce. Anche il papà concorda con lei e si emoziona fortemente.

La Gregoraci aggiunge: “E’ sempre stata bene. Ha avuto un'ischemia di recente, da cui però si era ripresa. Eravamo preoccupati, ma speranzosi, anche se il medico ci aveva avvisati che, a causa dell'età, aveva il cuore debole”. Lei e Marzia sono riuscite a parlarle poco prima della morte con una videochiamata. “Era lucidissima”, assicurano.

“Lei è stata molto amata, coccolata, non solo da tutti noi di famiglia, ma dalla gente. Da noi a Soverato la conoscevano tutti, era per tutti ‘nonna Elisabetta’. Io ho questi video dove lei mi dice: ‘Elisabetta tu sei la più bella del mondo’. Aveva una tempra importante, era molto lucida, sembrava una donna di 70 anni. Ed era la mia fan numero uno”, racconta ancora la 43enne.

E’ andata diversamente con Melina. Eli dice: “Siamo fortunati, quindi, perché con nostra madre, invece, abbiamo avuto vent'anni di calvario". “Sono percorsi che cambiano delle cose dentro di te. Quando abbiamo vissuto questo calvario della mamma, noi eravamo bambine, mio padre era giovane - continua - Avevamo 12 anni, 13 anni. Ci avevano detto che avrebbe vissuto pochi mesi invece poi ha vissuto un po’ di anni, ma con molti ricoveri, molte visite”.

L’esperienza è stata dolorosa, ma ha unito tutta la famiglia. Lei, la sorella e il padre hanno tenuto fede a una promessa fatta a Melina: “Siamo andate insieme a Medjougorie. Mamma ci voleva andare con noi, ma poi, da donna intelligente si è resa conto a un certo punto che le cose non andavano bene. E noi le abbiamo promesso che ci saremmo andate. E così, dopo, abbiamo fatto questo viaggio pensando a lei, e sono stati tre giorni bellissimi”. I tre ora soffrono per nonna Betta, ma la vita va avanti…