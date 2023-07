L’outfit giallo cut out della calabrese a Battiti Live è particolare e super sexy

Indossa un eccentrico ed elegante long dress firmato Let M. con spacco

I suoi look fanno sempre discutere, ma sicuramente non passano inosservati. Fashionista come sempre, Elisabetta Gregoraci all’evento tv Battiti Live, in onda su Italia 1, indossa un vestito metà a girocollo e metà bikini. L’outfit giallo cui out della calabrese è particolare e super sexy. L’eccentrico long dress giallo acido è firmato Let M.. L’abito è anche arricchito da uno spacco profondo che rende la 43enne ancora più accattivante e fa letteralmente impazzire il pubblico di Gallipoli, in Puglia, che l’ammira mentre presenta gli ospiti canterini sul palco.

Elisabetta Gregoraci all'evento col vestito metà girocollo e metà bikini: lo strano look fa parlare

Eli con la sua mise si sente perfettamente a suo agio. Il corpetto asimmetrico è sbracciato da una parte e assai coperto dall’altra. L’effetto è sorprendente e cambia a seconda di quale telecamera la inquadri: a volte pare tutto ‘nella norma’, altre volte la Gregoraci pare porti un costume.

L’outfit giallo cut out della calabrese a Battiti Live è particolare e super sexy

La showgirl punta nuovamente sul suo fisico asciutto e perfetto e le scollature. I capelli sono raccolti davanti, ma lasciati lunghi e mossi nella parte bassa, dietro. Trucco che mette in risalto lo sguardo ammiccante. Ai piedi l’ex moglie di Briatore calza sandali lace-up Nina Lilou.

Indossa un eccentrico ed elegante long dress firmato Let M. con spacco

In televisione Battiti Live non va in diretta: la puntata è stata registrata lo scorso 7 luglio. Ora la mora è in vacanza a Capri col suo fidanzato Giulio Fratini, ma sul social condivide molte storie che raccontano il suo look, di cui va orgogliosissima.