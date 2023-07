Le sue parole a La Repubblica non erano parse una vera smentita: la cicogna è in volo

Mollie O’Callaghan batte dopo 14 anni il suo record e la 34enne svela il pancino e promette…

Cicogna sì, cicogna no, cicogna forse… Federica Pellegrini ci ripensa e annuncia con un video social la gravidanza. Le sue parole a La Repubblica, nell’intervista in cui parlava dei Mondiali di nuoto in Giappone e il suo record nei 200 stile libero che rischiava di essere superato, non erano parse una vera smentita e così ecco arrivare l’ufficialità. La Divina è incinta. In un brevissimo filmato scopre il pancino con sopra una scritta, bacia il marito Matteo Giunta e si prende gli auguri di tutti, mamma compresa.

Federica Pellegrini annuncia la gravidanza con un video social! Baci col marito, scritta sul pancione: le immagini

Da giorni il gossip sulla dolce attesa era assordante. La copertina di Chi ha poi quasi certificato la notizia, eppure Federica sule voci di cicogna ha detto: “Il tutto mi sembra insopportabile e assurdo, perché si parte sempre da un presupposto fisico che io non tollero”. Ma si è ben guardata dal sottolineare quel “non sono incinta” che tutti si sarebbero aspettati. Non poteva farlo perché la gestazione è in corso.

Le sue parole a La Repubblica non erano parse una vera smentita: la cicogna è in volo. Mollie O’Callaghan batte dopo 14 anni il suo record e la 34enne svela il pancino e fa una promessa all'australiana

Così Fede guarda la gara di Mollie O’Callaghan che, ahimè, batte dopo 14 anni il suo record. E allora decide di uscire allo scoperto. “Gara incredibile - dice all’australiana sul suo profilo social nel post che accompagna la clip - Davvero una delle migliori gare che ho visto negli ultimi 14 anni. Ma voglio dirti una cosa…”.

La 34enne e il marito 41enne sono al settimo cielo

Nel breve filmato che accompagna le sue parole arriva davanti all’obiettivo che la riprende con un completo camicia e bermuda fiorato. Improvvisamente si scopre il ventre leggermente arrotondato. Sopra vi è scritto con un pennarello nero: “We’ll take it. Back!!!”. Tradotto: “Noi ce lo riprenderemo. Di nuovo”. E’ il suo personalissimo messaggio a Mollie e anche un annuncio di gravidanza assai particolare che parrebbe svelare pure il sesso del bebè in arrivo: Federica potrebbe aspettare una femminuccia, dato che promette alla O’Callaghan che sarà il neonato che porta in grembo a riconquistare un giorno l’ambizioso e importante record.

Arriva anche Giunta, che lei abbraccia: i due si baciano. Il loro anniversario di nozze il prossimo agosto sarà davvero speciale.