Anna Tatangelo e il fidanzato modello 26enne Mattia Narducci si godono la passione in vacanza: foto

L’estate regala voglia di libertà, Anna Tatangelo e Mattia Narducci si lasciano così andare e come non mai inondano i loro profili social di scatti a due, tra baci, abbracci e tantissima intimità. La cantante 36enne e il fidanzato modello, tra i preferiti di Armani e Guess, si godono la passione che li ha travolti in vacanza. I due sono volati alle Baleari: hanno scelto Ibiza come cornice del loro appagante sentimento.

I dieci anni di differenza d’età paiono solo un inutile e fastidioso dettaglio. Anna è raggiante con Narducci. I due a bordo di un lussuoso yacht esplorano le coste dell’isola spagnola, quella della movida, che però ai due interessa poco. Meglio starsene da piccioncini in barca. Lei pubblica post in cui si fa vedere con lui, Mattia commenta: “Amore mio”.

Pure il fascinoso ragazzo, tutto muscoli e con un fisico da sballo, condivide una foto insieme all’artista di Sora. L’immagine immortala entrambi mentre si scambiano un bacio in piscina. “Sol, mar y amor”, scrive.

Sono una coppia solo da pochi mesi, eppure la Tatangelo, sempre molto riservata sulle questioni di cuore, per Mattia pare aver perso completamente la testa, ricambiata. E i ‘like’ per lei piovono. “E’ bello vederti finalmente così serena, lo sguardo parla da solo… Era da tanto che non ti si leggeva questa leggerezza e serenità nel tuo viso. Chissà, sarà un po’ pure merito di un ragazzo di nome Mattia Narducci? Belli da togliere il fiato”, le scrive un’ammiratrice.

Mamma di Andrea, 13 anni, avuto dall’ex Gigi D’Alessio, dopo la rottura col napoletano, Anna si è legata per più di un anno al rapper Livio Cori. Poi l’addio: Mattia le ha ridato quella leggerezza di cui aveva evidentemente bisogno.