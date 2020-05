Sembra che l’erede dell’ex casa reale italiana sia sull’isola

Emanuele Filiberto di Savoia nelle prime ore di martedì ha postato una foto che lo ritrae sotto al sole della Sardegna. Il 47enne, erede dell’ex casa reale italiana, sembra trovarsi sull’isola in questo periodo. Non è chiaro se l’immagine sia stata scattata adesso, ma a giudicare dai commenti dei suoi follower sembra proprio di sì. Nello scatto il Principe sorride in abiti molto casual: t-shirt e shorts. Niente scarpe ai piedi. Alle sue spalle un camper mimetico davvero particolare: è qui che sta vivendo la fase 2 della pandemia?

Sposato con l’attrice francese Clotilde Courau, da cui ha avuto anche due figlie, Vittoria e Luisa, Emanauele ormai da anni ha deciso di vivere una vita ‘on the road’. Si trova spesso in giro per il mondo, dalla California all’Umbria, alla ricerca di sole e natura. Che ora voglia sperimentare la vita di campeggio? Possibile.

Di certo il figlio di Vittorio Emanuele di Savoia e Marina Ricolfi Doria ha intenzione di fare più esperienze di viaggio possibili. Soprattutto dopo aver subito tre operazioni per rimuovere un tumore ai seni paranasali (l’ultima solo lo scorso anno) ha capito quanto la vita sia breve e imprevedibile e come valga la pena godersela a pieno.

Scritto da: la Redazione il 12/5/2020.