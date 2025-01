''Il dolore è troppo forte, difficile da accettare'': Enzo Miccio annuncia la morte del suo storico ex compagno Laurent

I due si erano lasciati, dopo oltre 6 anni di relazione a distanza, nel 2024

Enzo Miccio è in lacrime, devastato. Sul social annuncia con un post la morte del suo storico ex compagno, Laurent Miralles. “Il dolore è troppo forte, difficile da accettare”, scrive. Il wedding planner, famoso volto televisivo, accompagna le sue parole con tante immagini che lo vedono felice insieme al medico. I due sono stati legati 6 anni. Nel 2024 Il 53enne a Vanity Fair aveva comunicato la repentina fine della relazione.

“E’ impossibile, inimmaginabile, il dolore è troppo forte, difficile da accettare - sottolinea Miccio nel post - Lo butto via come se non fosse vero. Buon viaggio Laurent resterai con me nel mio cuore per sempre”.

Il famoso chirurgo estetico francese è scomparso a soli 54 anni. La famiglia nelle scorse ore ha reso nota la causa del decesso: una leucemia fulminante. “E’ con il cuore rotto e un dolore indescrivibile che vi scrivo oggi per dirvi che il dottor Laurent Miralles ci ha lasciato ieri a seguito di una devastante leucemia”, si legge sul social.

E ancora: “Amava il suo lavoro e i suoi pazienti più di ogni altra cosa. Certamente ci ha reso tutti belli in questi tanti anni, ma soprattutto ci ha ascoltato, ci ha dato fiducia, ci ha accompagnato negli alti e bassi della vita, ci ha fatto ridere, è stato presente e per alcuni da più di 30 anni. Voi eravate la sua famiglia, noi eravamo i suoi amici e anche le persone che lavoravano al suo fianco, perché Laurent aveva il dono di essere non solo estremamente talentuoso ma umile e attento agli altri. Con il suo contatto la vita era più dolce. A nostra volta accompagniamolo con il nostro pensiero, lui sarà sempre lì da qualche parte con il suo sorriso gentile. Riposa in pace”.