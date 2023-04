La 34enne pubblica nelle sue storie un nuovo scatto insieme al cantante 59enne

I due starebbero insieme dallo scorso ottobre: il romano è pazzo della Gelsomino

Eros Ramazzotti, impegnato col suo tour mondiale, Battiti Infiniti, raggiante per essere diventato nonno di Cesare Augusto, non dimentica neppure per un istante le faccende di cuore. Il cantante 59enne è sempre più innamorato della nuova fidanzata Dalila. Sul social arriva una nuova foto della coppia che svela il sentimento la tiene unita.

Eros Ramazzotti sempre più innamorato della fidanzata Dalila: nuova foto di coppia

La Gelsomino, 34 anni, 25 meno del cantante, nelle sue IG Stories si fa vedere a pranzo col romano 59enne. Lei lo segue nel tour. Tra un concerto e l’altro, arriva la pausa al ristorante. I due sono affiatati e complici. Ramazzotti, ironicamente, mette un ciuffo di capelli della ragazza, sopra il labbro superiore, come se fossero dei baffi, e fa una smorfia.

Eros e Dalila si conoscono da inizio ottobre. Il 28 di quel mese, il giorno del compleanno dell’artista, come testimoniano le immagini postate su Instagram, erano insieme a Cancun a festeggiare in un locale.

La 34enne segue in tour il 59enne: insieme al riastorante

Dalila, nata a Milano, in passato modella, pr e organizzatrice di eventi, dal 2016 si è trasferita in Messico, a Playa del Carmen, dove lavora nel settore turismo e immobiliare. E’ lì che Eros l’avrebbe conosciuta. Ora lei ha deciso di seguirlo, per vivere pienamente la passione che li ha travolti. E chissà se presto ci saranno le presentazioni in famiglia, con Aurora e il resto dei figli del cantante, Raffaela Maria, 11 anni, e Gabrio Tullio, 8, i due bimbi avuti dalla sua seconda ex moglie Marica Pellegrinelli.