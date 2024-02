Espressione cupa e sguardo assente: la foto di Fedez alla sfilata di Versace racconta più di mille parole

Il rapper ha voluto essere presente all’evento della sua amica Donatella Versace

Impossibile però non notare il suo sguardo e la sua espressione

Sembra non abbia parlato con nessuno e sia rimasto sempre scuro in volto

In queste ore oltre all’intervista di Chiara Ferragni (la prima dopo l’esplosione del caso Balocco) tiene banco anche la prima uscita pubblica di Fedez dopo i rumour sulla fine del suo matrimonio.

Il rapper è apparso infatti alla sfilata milanese di Versace in occasione della Fashion Week.

Il 34enne era in prima fila all’evento che ha richiamato molte celebrità anche internazionali (c’era ad esempio Anna Hathaway).

Lo aveva anticipato nel pomeriggio che non avrebbe bucato l’evento nonostante la situazione personale molto delicata.

Fedez, 34 anni, con l'espressione cupa e lo sguardo assente alla sfilata di Versace nel pomeriggio di venerdì 24 febbraio

Intercettato da Pomeriggio5, alla domanda se avesse in programma di prende parte alla presentazione della nuova collezione del brand, aveva risposto: “Certo perché Donatella è una mia grandissima amica e mi è molto vicina in questo momento”.

In molti però vedendo le immagini di Federico, questo il suo vero nome, seduto in prima fila di fronte alla passerella non hanno potuto fare a meno di notare il suo sguardo assente e l’espressione decisamente cupa.

I presenti hanno raccontato che ha passato tutto il tempo con il cellulare in mano e non ha parlato con nessuno.

Certamente comprensibile, visto che da giorni ormai sui siti di gossip (ma non solo) non si parla d’altro che della presunta fine della relazione con la madre dei suoi figli Leone, 5 anni, e Vittoria, 2.

Sempre durante il brevissimo scambio di parole con l’inviato di Pomeriggio Cinque venerdì, l’artista sembra aver indirettamente anche confermato quanto raccontano alcune fonti. Ovvero che effettivamente con Chiara c’è crisi e la situazione relazionale è precipitata.

Sarebbe andato a vivere in un altro appartamento sempre a Milano dopo aver lasciato l’attico di CityLife in cui si era trasferito solo qualche settimana fa con la moglie e i bambini (dopo una lunga attesa, visto che era ancora in costruzione quando lo hanno acquistato).

La vita già scombussolata da quanto successo alla fine dello scorso anno (Chiara è finita al centro di una bufera mediatica senza precedenti, di mezzo c’è andato in qualche modo anche lui), ma anche dai tanti problemi di salute affrontati dopo aver compiuto 30 anni, sembra avergli presentato un altro duro colpo.