''Fedez in tanti weekend non c’è stato'': cos’ha detto Chiara Ferragni sul marito e il suo matrimonio nell’intervista di cui tutti parlano in queste ore

La 36enne ha rilasciato la prima intervista dopo l’esplosione del caso Balocco

Oltre ha difendersi ha parlato anche del suo privato e di Fedez

Secondo alcune fonti i due si sarebbero lasciati e il matrimonio sarebbe finito

In queste ore tutti stanno parlando dell’intervista che Chiara Ferragni ha rilasciato al Corriere della Sera.

Si tratta della prima volta che racconta il suo punto di vista a un giornalista dopo l’esplosione dello scandalo Balocco che l’ha travolta e le ha cambiato la vita.

La 36enne oltre a difendersi ha parlato anche del marito Fedez. C’è però da fare una premessa. L’intervista risale a qualche giorno fa, prima che la notizia della rottura (ancora presunta, ma gli indizi sono tanti) con il rapper.

Chiara Ferragni, 36 anni, emozionata per i messaggi di supporto ricevuti dopo l'uscita dell'intervista

Eppure già nella chiacchierata con il quotidiano c’era qualche avvisaglia che le cose non andavano proprio benissimo. Stando ad alcune cronache, il cantante 36enne se ne sarebbe andato di casa proprio nelle ore successive all’incontro con la giornalista della testata meneghina.

Le è stato chiesto perché Federico, 34 anni, non le sia stato vicino sempre in questo periodo difficile. La Ferragni, che – sottolinea la giornalista – aveva la fede al dito durante l’incontro, ha risposto: “Lui in tanti weekend non c’è stato. In altri, c’è stato”.

“Comunque, è mio marito. E secondo me, in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia”, ha aggiunto.

Incalzata su cosa intendesse per “altre situazioni”, ha spiegato: “Che la priorità è proteggere la famiglia e i figli. Poi, naturalmente, qualunque cosa io faccia, se ne parla: se la faccio con lui o se la faccio senza di lui e chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni, ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari”.

Chiara gioca con il figlio Leone, 5 anni, nelle ore in cui la sua intervista finisce oltre che sul Corriere, su mezza stampa italiana

Durante l’intervista si è poi detta più insicura di quello che magari può apparire.

La mamma di Leone, 5 anni, e Vittoria, 2, ha affermato: “Io, a volte, faccio fatica a mostrare le mie fragilità nel momento in cui le sto vivendo”.

“Faccio fatica perché, se raccontassi quanto mi sento fragile, mi percepirei ancora più debole, ancora più attaccabile”, ha concluso.

Domenica 3 marzo Chiara sarà intervistata a ‘Che Tempo Che Fa’ di Fabio Fazio sul canale Nove. Lì difficilmente potrà sfuggire a domande più diretta sulla presunta fine del suo matrimonio.