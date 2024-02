Fedez intercettato da Pomeriggio5 rompe il silenzio: ''La priorità in questo momento sono i miei figli, non giocherei sulla loro pelle''

Il rapper 34enne ha detto alcune parole al microfono dell’inviato del programma Mediaset

Indirettamente sembra aver confermato le voci di rottura con la moglie Chiara Ferragni

Fedez è stato intercettato a Milano da un inviato di Pomeriggio Cinque.

Il rapper ha così rotto pubblicamente il silenzio sulla questione della presunta fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni, sposata nel 2018 e con cui ha i figli Leone, 5 anni, e Vittoria, 2.

Fedez, 34 anni, intercettato dall'inviato di Pomeriggio Cinque

Il 34enne si è fermato a parlare con il giornalista ma pur non rispondendo esattamente nel merito delle domande, ha comunque lasciato trapelare indirettamente alcune informazioni.

La prima, almeno questo è il modo in cui diverse persone hanno interpretato le sue parole, sarebbe che la crisi con la moglie effettivamente c’è.

Federico, questo il suo vero nome, ha infatti affermato di non stare giocando sulla pelle dei suoi figli. Come dire, pare di capire, che avrebbe già smentito da tempo i rumour ormai assordanti sulla fine del suo matrimonio e di certo non si tratta di una strategia mediatica.

Fedez spiega di non stare certamente giocando sulla pelle dei suoi figli, per molti si tratta di una conferma indiretta sulla questione della crisi con Chiara Ferragni

Infatti negli ultimi giorni l’illazione che molti hanno fatto è che la presunta crisi sia in realtà un modo con cui i Ferragnez starebbero cercando di distogliere l’attenzione dagli scandali che hanno colpito Chiara (uno su tutti quello del pandoro Balocco) negli ultimi mesi.

Quando gli è stato chiesto se conferma “questa storia” (il riferimento sembra essere alla rottura con la madre dei suoi figli), Fedez, che si stava dirigendo verso l’automobile, ha risposto: “Secondo voi anche se fosse vengo a dirlo a voi? Secondo voi ha senso che io venga a raccontare i problemi della mia vita con due figli a voi?”.

Non si tratta però di giochini. “Secondo voi io ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli?”, ha aggiunto.

Fedez si ferma a parlare ma sottolinea di non voler entrare nel merito della questione

A Fedez non interessa granché che qualcuno pensi che si tratti di una strategia: “Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa, ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli in questo momento”.

“A me non interessa cosa dicono le persone. Lei conosce la relazione con mia moglie?”, ha proseguito replicando all’inviato del programma di Myrta Merlino.

“Io accetto il fatto che le persone facciano illazioni sulla mia storia perché sono un personaggio pubblico, ma che io mi metta a rispondere nel merito…”, ha continuato.

Infine ha confermato la sua partecipazione alla sfilata Versace in programma nel pomeriggio di venerdì 23 febbraio a Milano durante la Fashion Week: “Certo perché Donatella è una mia grandissima amica e mi è molto vicina in questo momento”.

Da giorni molti organi di informazione danno per certa la fine della relazione tra Fedez e la Ferragni, 36 anni. Domenica scorsa lui, dopo un forte litigio, avrebbe anche lasciato la grande e lussuosa casa di CityLife per trasferirsi in un altro appartamento a Milano.