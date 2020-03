Eva Grimaldi in lacrime per Le Iene: crede che Imma Battaglia l’abbia tradita con una suora

Eva Grimaldi è una delle tante vittime de Le Iene. Per colpa di uno scherzo architettato da Stefano Corti e Alessandro Onnis, l’attrice 58enne finisce in lacrime: le fanno credere che Imma Battaglia, che ha sposato il 18 maggio scorso, l’abbia tradita con una suora…

Le Iene mettono a dura prova l’amore tra Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Tutto inizia al ristorante. Imma racconta alla moglie di aver incontrato un gruppo di suore che le hanno consegnato dei volantini con sopra frasi legate all’amore. L’attivista è entusiasta, così Eva accetta di allestire con lei un altarino dedicato ai regali delle religiose.

E’ solo l’inizio. Dopo qualche ora alla porta della coppia suona una suor Elisa, una donna molto avvenente che porta una collana arancione al collo. Assieme alla suora, Eva e Imma si mettono a pregare. La Grimaldi esce per delle commissioni, al suo rientro, però, trova la camera da letto in disordine, con le lenzuola sfatte, uno strano profumo nell’aria e la collana di suor Elisa nel letto. Immancabilmente inizia a sospettare di essere stata tradita da Imma.

Il peggio deve ancora arrivare. L’indomani la Grimaldi rientra a casa e trova Imma a letto con la suora. E’ devastata: senza neppure dire una parola scappa via in lacrime. Le Iene, travestiti da chierichetti, la raggiungono per dirle che è tutto uno scherzo, ma la bionda non riesce a tranquillizzarsi.

“Datemi un bicchiere d’acqua, mi sto sentendo male. Mi è venuto un attacco, mi viene da piangere a pensarci!”, sottolinea mentre piange Eva Grimaldi. Raggiunta dalla Battaglia, che tenta di calmarla, le inveisce contro mandandola a quel paese: Eva alla fine la bacia appassionata, ma le promette vendetta…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/3/2020.