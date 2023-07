Eva Henger a Ischia riunisce la famiglia: eccola finalmente serena con il marito e le due figlie Jennifer e Mercedesz

L'ex pornostar condivide sui social i momenti speciali con le figlie

Dopo anni di tensione ora la sua famiglia è di nuovo serena

Famiglia riunita e tanta serenità a Ischia per Eva Henger che sui social si mostra insieme al marito Massimiliano Caroletti e alla figlia Jennifer Caroletti di 14 anni. Con loro però c’è anche Mercedesz Henger, 31 anni, figlia di Riccardo Schicchi.

Famiglia riunita ad Ischia per Eva Henger con il marito e le due figlie

L’occasione per riunirsi è stato l’Ischia Global Fest dove sono ospiti in questi giorni- L’ex pornostar 50enne si mostra bellissima in total white sull’isola che appartiene all'arcipelago delle isole Flegree. Felicissimo il marito 53enne che posta la foto con tutte le ‘sue’ donne. Mercedesz e Jennifer per la serata mondana scelgono il total black e sui social si mostrano complici. Le due sorelle sono state sempre legate, ma i rapporti tra Mercedesz ed Eva hanno avuto alti e bassi negli ultimi anni. Quando la 31enne si è fidanzata con l’ex tronista Lucas Peracchi, la Henger più volte ha dichiarato di essere preoccupata perché sua figlia '‘stava subendo il lavaggio del cervello’’. I rapporti tra le due si sono incrinati al punto da interrompere ogni comunicazione per due anni.

Mercedesz è sempre stata legatissima alla sorella Jennifer

Look total white per Eva a Ischia

La situazione si è sbloccata nel 2022 dopo che Mercedesz ha chiuso la storia con Lucas e complice anche il brutto incidente in auto che ha avuto Eva. Da quel momento è tornato il sereno, per la gioia di tutta la famiglia. La Henger ha anche un altro figlio Riccardino, che vive in Ungheria.