Eva Henger è peggiorata: 'Il braccio stava andando in setticemia, operata d’urgenza'

Eva Henger è peggiorata. Barbara d’Urso aggiorna i telespettatori sulle condizioni di salute dell’attrice 49enne, rimasta coinvolta il 29 aprile scorso in uno spaventoso incidente in Ungheria, mentre era in auto col marito Massimiliano Caroletti. Anche il produttore 52enne è ricoverato in ospedale. Nello scontro hanno perso la vita i due passeggeri dell’altra vettura. “Il braccio, quello sano, stava andando in setticemia - spiega la conduttrice a Pomeriggio 5 - E’ stata operata d’urgenza”.

“Sono successe delle cose - rivela la d’Urso - Sono in contatto con Eva. Mi ha mandato un messaggio questa mattina di 4 minuti in cui ha pianto tutto il tempo. E’ scioccata perché non l’hanno potuta operare ancora. Il braccio, quello sano, stava andando in setticemia e hanno dovuto farle un intervento urgente. Mi ha mandato le foto con questa fuoriuscita di liquido”.

La Henger ha mandato a Barbara pure la foto del suo piede fratturato. “Sono immagini forti. Vi avverto. Se non ve la sentite, cambiate canale. Non possono operarla, non sanno cosa fare, non possono neanche ingessarla. La clavicola è andata in un’altra parte del corpo”, confida ancora la 64enne al suo pubblico.

“Eva e Massimiliano vogliono tornare in Italia, hanno già trovato un equipe di medici pronti a continuare le cure, ma non sanno come fare”, spiega ancora Barbara d’Urso. Poi a fine puntata arriva l’aggiornamento a sorpresa: “Eva ha trovato il modo per tornare in Italia”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/5/2022.