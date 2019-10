Meghan Markle si commuove in tv

Nel documentario appena andato in onda su ITV, i Sussex hanno parlato come nessun altro reale prima. Il principe ha ammesso di essere «su una strada molto diversa» da quella del fratello, e l'ex attrice ha rinnegato la tradizione britannica di nascondere le emozioni. Harry e Meghan Markle si sono mostrati ‘’normali’’ e ‘’vulnerabili’’ nel documentario Harry & Meghan: An African Journey....

TUTTI I VIDEO