Fabio Volo in copertina su 'Diva e Donna' mentre bacia un'altra donna: è questa la sua nuova compagna? Foto

Tutti si chiedono se questa sia davvero la sua nuova compagna. Fabio Volo spicca in copertina su Diva e Donna. Lo scrittore, attore e speaker radiofonico è stato pizzicato dai paparazzi mentre bacia un'altra donna. Dopo la fine della decennale love story con Johanna Maggy Hauksdottir, da cui ha avuto i suoi due figli, Sebastian e Gabriel, rispettivamente 10 e 8 anni, parrebbe avere nuovamente il batticuore.

Classe 1972, Fabio e la ‘donna del mistero’ si sono concessi un pranzo in un famoso ristorante a Milano. Usciti dal locale, hanno passeggiato mano nella mano nel centro città. Poi, si sono abbracciati e regalati un bacio. I fotografi appostati li hanno immortalati, svelando, sembrerebbe, la succosa liaison.

Volo e la sua ‘lei’ paiono affiatati e in perfetta sintonia. Si mormora che la ragazza sia lontana dal mondo dello spettacolo: l'identità della ‘donzella’ al momento non è stata ancora svelata.

A Vanity Fair Volo, parlando per la prima volta della separazione da Johanna, aveva detto: "Sarei rimasto con lei tutta la vita, se fosse andata bene". "Io non sono ‘contro la coppia’, non faccio piani, ma se lì dentro non c’è qualcosa che mi tiene vivo, non posso andare avanti”, aveva aggiunto. I due sono rimasti in ottimi rapporti e vanno molto d’accordo. I due bambini passano una settimana dal papà e una dalla mamma, in perfetta armonia. Lui e l’ex si erano conosciuti a New York nel 2011: si sono detti addio nel 2021. A distanza di quasi 3 anni ora potrebbe essere arrivato un altro amore per l’ex iena.