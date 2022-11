Fabio Volo e l'ex compagna, madre dei suoi figli, a New York con i ragazzi: ''Non vogliamo passargli i nostri traumi''

Johanna Maggy spiega l’equilibro raggiunto con il conduttore, scrittore e attore 50enne

I due, legati dal 2011 al 2020, sono genitori di Sebastian e Gabriel, 9 e 7 anni

Fabio Volo e Johanna Hauksdottir, sul social semplicemente Johanna Maggy, hanno trovato un equilibro importante per il bene di Sebastian e Gabriel, rispettivamente 9 e 7 anni. Il 50enne e l’ex compagna, madre dei suoi figli, stanno trascorrendo dei giorni spensierati a New York con i ragazzi. L’insegnante di yoga in un post chiarisce: “Non vogliamo passargli i nostri traumi”.

Insieme dal 2011, Johanna e Fabio si sono definitivamente detti addio nel 2020, non riuscendo a superare una profonda crisi. Nonostante questo, i due hanno cercato di mantenere un rapporto sereno per assicurare ai figli stabilità emotiva. “Abbiano iniziato a discutere di come gestire i nostri figli e di come trovare un modo pacifico per andare avanti come famiglia. Non c'è niente che rende più felice un genitore che vedere i propri figli contenti e sereni. Questa è la nostra responsabilità principale, fornire sempre il meglio ai nostri figli”, spiega la Maggy.

La 35enne nata in Islanda chiarisce ancora: “L’ultima cosa che voglio è passare il trauma mio e del mio ex compagno ai miei figli, quindi cerco di fare il possibile per proteggere l'amore che hanno col padre e mantenere in qualche modo vivo tutto quello che di bello abbiamo coltivato come famiglia. Il mio ego ha imparato la lezione e finalmente ho imparato a starmene tranquilla!”.

Johanna invita tutti a fare come lei: “Non dovete diventare il motivo che porterà i vostri figli ad avere bisogno di un terapista quando crescono! Spesso mi dico che è semplice, basta svegliarsi ogni giorno e provare a migliorarsi, per i nostri figli, per il nostro futuro, per tutti quanti noi”.