Fabrizio Corona ha risposto in tv alle accuse che gli ha mosso via social l’ex moglie Nina Moric. La showgirl di origini croate qualche giorno fa ha scritto su Instagram che Fabrizio considera loro figlio Carlos “una macchina da soldi e una merce di scambio”. Da qualche settimana, dopo che il 18enne è andato a vivere con il papà, la Moric non riesce più a comunicare con Carlos. Ospite di ‘Live – Non è la D’Urso’ l’ex manager dei paparazzi ha spiegato: “Carlos è maggiorenne e ha deciso di vivere con il padre. Ci manca molto Nina e siamo dispiaciuti che lei non possa condividere questo nuovo pezzo di vita con noi. Ci abbiamo provato in tutto i modi, la nostra porta è sempre aperta per aiutarla quando lei vorrà un aiuto. Non entro in polemica perché adesso lei non è capace di dare giudizi sereni”.

“Non inizio con frasi e Storie su Instagram. Sono cose che non fanno bene a Carlos, che come mostra l’estetica del suo corpo e della sua mente ha ritrovato la serenità. Domani inizia l’ultimo anno di liceo ed è sereno. Nina in questo momento non sta bene, ha passato bruttissime cose”, ha poi aggiunto il 46enne.

Fabrizio ha infine spiegato di ritenersi un ottimo padre. “Io avrei voluto avere un padre come sono stato io con Carlos Maria. Vorrei che tutti i padri fossero così. Queste cinque persone che sono dei giornalisti (si rivolge agli opinionisti di ‘Live’ in studio, ndr) e che dovrebbero scrivere di cose serie, mi dovrebbero fare i complimenti per come ho cambiato mio figlio, per come ho salvato mio figlio. Mi dovrebbero fare i complimenti per il padre che sono nonostante tutto quello che ho passato”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 14/9/2020.