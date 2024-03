Il 29 marzo compirà 50 anni, l’imprenditore si racconta sulle pagine di Chi

“Uno come me che pensa di ottenere sempre quello che vuole ha dovuto prendere atto della sconfitta”

Fabrizio Corona alla vigilia dei 50 anni, che compirà il prossimo 29 marzo, si racconta sulle pagine di Chi. L’imprenditore rivela l’ultima volta che ha pianto. E’ stato per il figlio avuto dall’ex moglie Nina Moric, ora 21enne. E’ accaduto quattro anni fa. “Carlos era quasi guarito e, invece, ha avuto un crollo totale, è stato durissimo”, confessa.

''Carlos era quasi guarito e, invece, ha avuto un crollo totale, è stato durissimo'': Fabrizio Corona rivela l'ultima volta che ha pianto

L’ex re dei paparazzi ha vissuto una vita intesa, in cui il carcere ha fatto la sua parte. Quando gli si domanda se stia finalmente mettendo la testa a posto, replica: “La testa è sempre la stessa. Sicuramente c’è più maturità, più esperienza, ma il cambiamento che mi preoccupa di più è quello dei ritmi biologici. La mia mente e la mia anima corrono come trent’anni fa, fisicamente non c’è un cinquantenne come me, ma faccio più fatica a recuperare le energie: se una sera, per esempio, esco e faccio tardi, ci metto tre giorni per ricaricarmi, e capisco che non è più come prima. Vorrei fare ancora tantissime cose, ho già programmato i prossimi cinque anni e non sono pronto per una vita tranquilla”.

Fabrizio rimane guascone, sicuro dei suoi mezzi, che ostenta con sfacciataggine e la superbia che l’ha da sempre contraddistinto. “Mi considero uno che ha combattuto e vinto”, sottolinea. Di lui dice: “Sono cinico, ma non sono anaffettivo, non lo sono più con le persone che amo: mio figlio, la mia fidanzata, il mio gatto”.

Poi Corona svela l’ultima volta che ha pianto: “Quando ho perso la battaglia che avevo combattuto per aiutare mio figlio a stare bene, era il 2020. Ero convinto di avercela fatta, era quasi guarito e, invece, ha avuto un crollo totale e per me è stato durissimo. Uno come me, che pensa di ottenere sempre quello che vuole, ha dovuto prendere atto della sconfitta”.

L'imprenditore quasi 50enne adora il suo ragazzo 21enne, avuto dall'ex moglie Nina Moric

Il sentimento per la Moric è stato reale: “Quando ci siamo conosciuti eravamo due ragazzini che cavalcavano l’onda di quel periodo bellissimo, irripetibile. Ci siamo amati, abbiamo fatto follie. Solo che, purtroppo, mi ha conosciuto in un momento in cui ero in trasformazione, il mondo che frequentavo mi aveva cambiato e lei ne ha sofferto. Oggi, a distanza di tantissimi anni, dopo lunghe tragedie, ci siamo avvicinati per cercare di aiutare Carlos. I periodi delle scenate, delle guerre televisive, sono finiti. Siamo uniti e ci vogliamo bene. Le ho sempre voluto bene”.

Immancabile parlare di Belen Rodriguez. Sull’ex 39enne ammette: “Ai tempi mi dispiaceva che fosse finita, ma non ho mai pensato di tornare con lei. Negli ultimi anni ci siamo sentiti spesso, siamo molto amici e ci vogliamo bene. Sappiamo di poter contare l’uno sull’altra e ci raccontiamo anche le nostre storie sentimentali”.

Accanto a lui c’è ancora Sara Barbieri, con cui pareva fosse finita. Invece no. Fabrizio sulla fidanzata rivela: “Siamo ancora insieme, ma abbiamo avuto una fase di ‘fermo’. Tieni conto che lei ha 23 anni, io ne ho 50. E’ una ragazza molto particolare, con la quale ho una storia che potevo avere solo a questa età. Abbiamo tanti problemi e tante cose che ci legano profondamente e abbiamo vissuto un brutto periodo, ora stiamo ricominciando a vederci. Alla fine stiamo insieme già da due anni e otto mesi”.