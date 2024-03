Elodie e Andrea Iannone completamente nudi avvinghiati in piscina, le foto bollenti dei festeggiamenti stupiscono: guarda

La cantante e il pilota festeggiano così il secondo posto di lui in SuperBike

Baci appassionati, abbracci e tantissima intimità. “In love”, scrive lei. Le foto bollenti di Elodie e Andrea Iannone completamente nudi avvinghiati in piscina raccontano la passione che li ha travolti. I due festeggiano così il secondo posto del pilota abbruzzese, tornato a correre dopo la squalifica, al Gran Premio di Catalogna di Superbike, che si è svolto a Barcellona. La cantante e il centauro nato a Vasto si lasciano andare.

La serata è hot. La Di Patrizi condivide sul suo profilo Instagram gli scatti, che catturano centinaia di migliaia di ‘like’. Forse i due, immediatamente dopo la gara, sono andati in una meta al caldo, chissà... La 33enne è pazza del compagno, che sostiene con tutte le sue forze. E’ felice per lui, che ri è ripreso la sella della sua moto con successo. Dopo essere stata con Iannone in Australia, lo ha seguito anche in Spagna. E ora celebra l’uomo che le è entrato stabilmente nel cuore.

“Con Elodie e la mia moto sono l'uomo più felice del mondo” ha detto il 34enne a La Repubblica pochi mesi fa. Il legame con la romana, ex allieva di Amici, è diventato ufficiale dall’autunno 2022, ma i due si erano già avvicinati nei mesi precedenti. Adesso viaggiano verso i due anni di relazione e il sentimento non si è mai affievolito.

Elodie è fiera di Andrea. Quando è tornata in pista ha scritto: “Orgogliosa di questo meraviglioso rientro. Hai saputo attendere con pazienza amore e dignità. Grazie dell’esempio che sei, grazie per la dolcezza, la forza e la bellezza dei tuoi occhi mai stanchi di vita! Sei il mio uomo buono, bello e matto come un cavallo! Caz*o se ti amo!!!”.