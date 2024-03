Kevin Prince Boateng riunisce i due figli, uno dei quali avuto con Melissa Satta, a Berlino: le rare immagini con i suoi ragazzi

L’ex calciatore si fa vedere nelle storie social insieme a Jermaine e Maddox

Il primogenito quasi 16enne e il secondogenito che il 15 aprile compirà 10 anni col papà

Kevin Prince Boateng ad agosto scorso ha detto addio al calcio. Poco prima aveva salutato anche la sua terza moglie, Valentina Fradegrada, sposata l’11 giugno 2022, ma con cui è finita in poco più di un anno. Il 37enne ha avuto la sua svolta mistica, religiosa, e adesso si sente legato solo a Gesù. E’ tornato a vivere in Germania, anche se ha annunciato che presto potrebbe trasferirsi in Australia. Intanto onora i suoi impegni da genitori e riunisce i due figli, uno dei quali avuto con Melissa Satta, a Berlino. Nelle sue storie su Instagram condivide le rare immagini con i suoi ragazzi.

“My Boys”, scrive l’ex diavolo rossonero. E’ orgoglioso di avere accanto Jermaine e Maddox. Il primo è nato dall’unione con Jennifer, tedesca di padre foggiano, con cui si è unito in matrimonio il 2 agosto del 2007. L’adolescente compirà 16 anni il prossimo 23 aprile. Il secondogenito è stato fortemente desiderato con l’ex velina 38enne. I due hanno iniziato la loro relazione nel 2011, il 15 aprile 2014 è nato il loro adorato figlioletto, due anni dopo sono stati celebrati i fiori d’arancio, il 25 giugno del 2016. La coppia si è detta definitivamente addio il 21 dicembre 2020.

Boateng non dimentica i suoi ragazzi. Sembra essere meno tormentato rispetto al passato. A La Repubblica recentemente ha detto: “Dopo la retrocessione con l’Hertha Berlino, la squadra della mia infanzia e del mio cuore, dovevo smettere: fisicamente non ce la facevo più. La Fifa mi invitò a Sidney per il Mondiale femminile. Entrai in chiesa, mi misi a piangere: ho dato la mia vita a Gesù, mi sono battezzato. Mi è successo a 36 anni, non sono stato mai così contento come a Sidney”. Probabilmente a svolta religiosa l’ha aiutato anche a essere più vicino agli affetti più cari.

Jermaine vive in Germania, Maddox è volato da lui. Melissa a Verissimo, quando le è stato chiesto dell’ex e dei suoi rapporti col figli minore, ha detto: “Suo padre vive in Germania quindi non è semplicissimo. Se faccio anche da papà? Un po’ tutto, sì, ma quando riusciamo ci vediamo”.