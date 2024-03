Morto a soli 37 anni il veterinario Dottor Pet, il dolore dell'ex moglie di Raoul Bova che aveva lavorato con lui in tv: le parole di Chiara Giordano

Marco Petrini si è spento a causa di una malattia incurabile: i due colleghi nel programma Dottoressa Giordy

Marco Petrini, l’amatissimo Dottor Pet, è morto a soli 37 anni, stroncato da un male incurabile. Non era solo un veterinario molto apprezzato, ma anche una vera e propria star del web, con quasi 70 mila follower su Instagram e oltre 126 mila su TikTok. Chiara Giordano è sgomenta, i due avevano lavorato insieme in tv, nel programma di TimVision Dottoressa Giordy. La 50enne, ex moglie di Raoul Bova, gli dice addio sul social. Il dolore che prova è immenso e lo esprime con parole dolcissime.

"Dottor Pet ci hai lasciato un grande vuoto, ma sono sicura che i nostri amici del Ponte dell’Arcobaleno non ti lasceranno da solo in questo viaggio. Grazie per essere stato un compagno di lavoro speciale, bravo, preparato e sempre sorridente. Giordy”, sottolinea la Giordano, produttrice tv e veterinaria a sua volta. La figlia di Annamaria Bernardini De Pace accompagna il suo messaggio pubblicando una foto che la ritrae con lui.

Il medico, originario di Tivoli, era in servizio dal 2018 nella Clinica veterinaria Guidonia specializzata in animali esotici. Ha tenuto nascosta la malattia sino all’ultimo: il suo ultimo post risale al 14 febbraio scorso.

Gianluca Marchetti, direttore della Clinica veterinaria Guidonia nella quale Petrini lavorava, gli dedica un post toccante. “Siamo tutti distrutti - scrive -. Sei sempre stato l'eccezione alla regola, il cuore oltre l'ostacolo, il paroliere della serata. Vorrei che tutti sapessero che profondità umana c'era sotto la corazza da istrione che ti eri finemente costruita addosso. Personalità unica che non può passare inosservata. Tu con i tuoi tormentoni, le frasi fatte, le intuizioni, i versi, gli anatemi, le espressioni ridicole, le facce buffe da star scanzonata, il viso da bambinone e la voce da Alberto Sordi, i modi dolci in un corpo da omaccione, la sete di vita, la voglia di entrare nel cuore di tutti. Uno spessore umano e culturale non comune celato dietro triviale voglia di cogliere la battuta più ardita e di travolgere le persone con la tua ilarità. Personaggio straordinario ed unico in un mondo ancora più povero da ora in poi”.