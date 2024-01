''Fallo con una persona giusta'': Antonella Clerici spiega cosa ha detto alla figlia adolescente sui rapporti intimi

La conduttrice ha affrontato questo tema nel podcast ‘Mamma Dilettante’

Ha parlato anche della sua di prima volta, avvenuta a 18 anni

Antonella Clerici ha parlato di un argomento molto delicato, i rapporti intimi tra adolescenti.

La conduttrice 60enne è stata ospite della seconda stagione di ‘Mamma Dilettante’, il podcast di Diletta Leotta.

Qui ha parlato di come ha affrontato e sta affrontando il tema con la figlia Maelle, avuta quasi 15 anni fa insieme all’ex compagno Eddy Martens, 46 anni.

Parlando del tema dei rapporti intimi in relazione a sua figlia e agli adolescenti in generale, ha affermato: “E’ una cosa che devo affrontare, perché lei ha 14 anni e mezzo e quindi prima o poi…”.

“Quello che le dico sempre è che bisogna fare le cose quando si è pronte. Io non sono una di quelle mamme bigotte che dice ‘devi arrivare a 18 anni’, perché tanto ormai… non è più possibile. Le nuove generazioni sono diverse”, ha aggiunto.

Quali consigli le dà? “Le dico sempre di non fare le cose di fretta perché anche se ormai i ragazzini sanno tutto - non è che posso parlare della cicogna… è un po’ passato - poi lei ormai legge, sa…”.

“Io vedo tantissimi film con lei e le spiego, anche quelli vietati ai minori glieli spiego e li vedo con lei. Quindi di questo argomento abbiamo già parlato, lei mi dice ‘mamma è inutile che me ne parli, so tutto’. Le dico due cose: fallo quando sei pronta e anche con una persona che sia giusta”, ha continuato.

“Deve essere una cosa non tanto per farla. Che poi ti rimane un senso di vuoto, perché è bruttissimo che la tua prima volta abbia un senso di vuoto. La tua prima volta dev’essere una cosa d’amore. Poi i tuoi tempi saranno i tuoi tempi, secondo me deve aspettare ancora un po’ perché io la vedo ancora bambina sotto certi aspetti. Quando sarà fallo con una persona che ti sta a cuore, che ti fa sentire protetta, che ci sia un bel rapporto di amore”, ha sottolineato.

Antonella ha anche parlato della sua prima volta: “Io ero già grande. Era l’estate dei miei 18 anni, a dicembre li avrei compiuti. Mi ricordo che è stato con un ragazzo che però era un mio amico da tanti anni, era una persona di fiducia. Era comunque un amore carino, sano. Che poi non è durato”.

“Comunque è un bel ricordo perché è stata una cosa dolce e bella con una persona che forse non era un grande amore ma in quel momento lì mi dava fiducia, non era una persona estranea”, ha concluso.