I familiari pronti alla sua morte: Madonna intubata in terapia intensiva, ecco cosa sappiamo

Madonna sabato scorso è finita in terapia intensiva in un ospedale di New York

I suoi familiari sono corsi al suo capezzale, pronti anche al ‘peggio’

Madonna se l’è vista molto brutta. Ora sta meglio, ma sabato scorso è stata ricoverata in ospedale per un’infezione batterica ed è finita non solo in terapia intensiva, ma come riporta il sito di People, anche intubata.

La cantante 64enne è ricoverata in un ospedale di New York, la città in cui vive. Al suo capezzale sono arrivati i suoi cari. E a quanto pare la situazione inizialmente era talmente critica che molti di loro si stavano preparando al “peggio”.

Una fonte ha raccontato al Daily Mail: “Negli ultimi due giorni, nessuno sapeva davvero in che direzione sarebbe andata a finire, e la sua famiglia si stava preparando al peggio. Ecco perché è stato tenuto tutto segreto da sabato. Tutti pensavano che avremmo potuto perderla, questa è stata la realtà della situazione".

Madonna ha sei figli, ovvero Lourdes, 26 anni, Rocco, 22, David, 17, Mercy, 17, e le gemelle Stella ed Estere di 10 anni. Nonostante non sia più una “ragazzina”, continua ad avere uno stile di vita forse un po’ troppo frenetico (toy boy inclusi…).

La fonte ha aggiunto: “Tutti i membri della famiglia di Madonna si sono riuniti per la situazione. Questo l'ha davvero allarmata tantissimo. Non ha vissuto una vita sufficientemente sana per la sua età, e negli ultimi due mesi ha esagerato. Pensa di essere ancora giovane quando, in realtà, non lo è. Crede anche di essere invincibile”.

Il manager di Madonna, Guy Oseary, mercoledì ha annunciato la notizia al mondo rassicurando però sul fatto che la Regina del Pop dovrebbe “guarire completamente”. Il suo “Celebration Tour” è stato però ovviamente sospeso e non è chiaro quando potrà riprendere.