Il cantante 33enne sposerà il 32enne a cui è legato dal luglio del 2020

L’ex volto di Amici racconta tutto del matrimonio ormai imminente

E’ tutto pronto per i fiori d’arancio, anche le partecipazioni sono state spedite, Valerio Scanu sposa Luigi Calcara. Al Corriere della Sera rivela la data del matrimonio col 32enne di Castelvetrano, docente al corso di Ingegneria elettrica alla Sapienza di Roma, a cui è legato dal luglio 2020.

Partecipazioni spedite: Valerio Scanu rivela la data del matrimonio con il compagno Luigi Calcara

Valerio aveva fatto la proposta di nozze al suo Luigi a novembre scorso, nel giorno del compleanno del professore. Lui aveva subito detto, emozionato, di sì. Il grande giorno si avvicina: i due si uniranno il prossimo 7 settembre nella Capitale. Il giorno scelto ha un significato speciale per il cantante 33enne. “E’ il giorno del compleanno di mio padre Tonino, mancato l’antivigilia di Natale del 2020 per il Covid: aveva 62 anni, faceva il muratore”, spiega.

Scanu parla di Calcara e della decisione di sposarsi e chiarisce: “Ci siamo conosciuti a luglio del 2020, dopo che aveva commentato una mia foto su Instagram. Il giorno stesso ci siamo incontrati e da lì è cominciata la relazione. Dopo la proposta, Luigi pensava che ci saremmo sposati nel 2024, con calma, non aveva capito che intendevo farlo subito!”.

Sui preparativi l’ex volto di Amici confida: “E’ stato tutto molto scorrevole: a gennaio abbiamo trovato il luogo per la cerimonia e poi la struttura per la festa, a Roma, per non scontentare nessuno dei nostri parenti, i miei sardi e i suoi siciliani”. Le partecipazioni stanno già viaggiando: “Le abbiamo fatte noi, personalizzate per ogni invitato: Luigi le ha progettate, poi le abbiamo stampate e chiuse con la ceralacca. Gli invitati saranno 220”. Vogliono siano presenti “i nostri amici, le persone alle quali vogliamo bene”.

Valerio parla pure delle bomboniere: “Saranno qualcosa che ritorna al mare”. Immancabile la presenza dei suoi chihuahua: “Patty, Bisonte e Cassandra non mancheranno, ma ancora non so come saranno agghindati, perché a loro non piacciono i vestiti per i cani”.

L’artista e il compagno hanno acquistato anche gli abiti: “Sì, ma non li abbiamo visti, lo scopriremo quel giorno. Luigi si è solo raccomandato: 'Non fatelo esagerare...'. Diciamo che io sarò vestito diversamente sobrio. Credo che l’effetto sarà ‘tovagliato’ bianco e blu”. La cerimonia sarà officiata da “un’amica di entrambi, che ancora non lo sa: sarà una bella sorpresa per lei”.

I due hanno scelto i testimoni: “Sono i nostri fratelli: Fabio, di Luigi, e Alessandro, il mio. E le nostre migliori amiche, Raffaella e Valentina”. La luna di miele sarà al caldo, non sanno ancora dove. La coppia pensa pure ad allargare la famiglia: “Figli? Non lo escludiamo, ma è ancora presto. Per adesso ci vogliamo prendere cura l’uno dell’altro”.