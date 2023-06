''Lo amo'': Monica Bellucci ufficializza il fidanzamento con il regista Tim Burton

L’attrice 58enne per la prima volta parla del regista 64enne a cui si è legata

Monica Bellucci, sempre schiva e gelosissima della sua privacy, dopo mesi di gossip ufficializza il fidanzamento con il regista Tim Burton. “E’ il compagno della mia vita. Lo amo”, confessa a Elle France.

Alla vigilia della partenza per Londra, dove l’attrice reciterà sul set di Beetlejuice 2, diretto proprio dall’artista 64enne, la 58enne inaspettatamente si apre e per la prima volta parla della loro relazione sentimentale. “Quello che posso dire è che sono molto felice di aver incontrato l'uomo, prima di tutto. E’ uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita. Conosco l'uomo, lo amo, e ora conoscerò il regista, inizia un'altra avventura. Io amo Tim. E ho un grande rispetto per Tim Burton”, sottolinea.

Monica e Tim fanno coppia. Il primo a svelare la liaison era stato Paris Match, che lo scorso febbraio li aveva messi sulla cover del giornale: erano stati paparazzati mentre camminavano vicini in strada per le vie di Parigi. Si era parlato di “fantastico colpo di fulmine”. Nonostante le voci, i due erano rimasti in silenzio, senza rilasciare alcuna dichiarazione in merito. Per la neo coppia neppure un’uscita mondana.

La Bellucci e Burton si conoscono da oltre 15 anni, si sono incontrati a Cannes per la prima volta nel 2006. Stando ai ben informati, la passione si sarebbe accesa al Lumière Film Festival di Lione nell'ottobre 2022. Entrambi single, hanno capito che qualcosa era cambiato tra loro.

Tim ha sposato l’artista Lena Gieseke. I due sono stati insieme dal 1989 al 1993. Ha avuto una relazione con l'attrice e modella Lisa Marie. Fino al 2014 è stato fidanzato con Helena Bonham Carter, dalla quale ha avuto due figli, Billy Ray e Nell. Monica è stata sposata per pochi mesi con il fotografo Claudio Carlos Basso. Poi è stata legata per 14 anni all’ex marito Vincent Cassel, dalla loro unione sono nate Deva, 18 anni, e Léonie, 13. I due si sono detti addio nel 2014. In seguito ha avuto una relazione con l’artista Nicolas Lefebvre: tra i due è finita nell'estate 2019.