Paris Match ha pochi dubbi e lancia la bomba: “Sono una coppia”

Per il giornale tra i due sarebbe scoccato “un colpo di fulmine fantastico”

Monica Bellucci sarebbe stata nuovamente travolta dalla passione. L’attrice 58enne secondo Paris Match avrebbe ritrovato l’amore accanto a Tim Burton, 64 anni. Il settimanale francese mette la foto dei due in copertina, mentre passeggiano a braccetto per le vie di Parigi, e lancia la bomba titolando: “Sono una coppia”.

Monica Bellucci ritrova l'amore con Tim Burton? I due pizzicati insieme sul settimanale francese: foto

Per il giornale tra l’ex modella e il famosissimo regista sarebbe scoccato “un colpo d fulmine fantastico”. Non ci sono dubbi. “Una storia nata nella più grande riservatezza”, rivela il magazine.

L'attrice 58enne non sarebbe più single

Monica e Tim si erano incontrati brevemente al Festival di Cannes nel 2006. Non era accaduto nulla tra di loro. Sarebbe stato il successivo incontro a ottobre del 2022 al Lumière Film Festival di Lione a far nascere l’amore.

Burton ha sempre avuto parole importanti per l’artista umbra, ormai di casa in Francia. Già dieci anni fa al settimanale Gala aveva confessato: “Sono pazzo di Monica Bellucci. Sogno di restare bloccato in ascensore con lei. E’ così bella…”. Ora l’avrebbe finalmente conquistata.

Paris Match ha pochi dubbi sulla storia tra l'italiana e il regista 64enne e lancia la bomba: “Sono una coppia”

Al momento non arrivano conferme ufficiali, quindi il condizionale è d’obbligo. Burton ha sposato l’artista Lena Gieseke, dal 1989 al 1993. Poi ha avuto una relazione Lisa Marie che è comparsa in alcuni suoi film. E’ stato infine legato fino al 2014 con Helena Bonham Carter, da cui ha avuto due figli, Billy Ray e Nell.

Monica da giovanissima si è unita in matrimonio per pochi mesi col fotografo Claudio Carlos Basso, poi è arrivato nella sua vita Vincent Cassel. I due, marito e moglie, sono stati insieme per 14 anni, fino al 2014, e hanno avuto due figlie, Deva e Léonie. Dopo l’addio l’attrice ha avuto una relazione con l’artista Nicolas Lefebvre.