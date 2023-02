Caterina Balivo, 10 ore di volo in 2 giorni per festeggiare il 43esimo compleanno all'estero: ecco dove è andata

La conduttrice ha voluto regalarsi un giorno speciale tutto per lei

E’ volata via da Milano, non da Roma, col marito Guido Maria Brera

Caterina Balivo è pronta a tutto pur di realizzare un sogno. La conduttrice affronta circa 10 ore di volo in 2 giorni per festeggiare il suo 43esimo compleanno all’estero. Le 48 ore intense, quindi, non la spaventano affatto. Col marito Guido Maria Brera, 53 anni, raggiunge la meta agognata: ecco dove ha voluto regalarsi il suo giorno speciale e indimenticabile il 21 febbraio.

Cate va in Islanda. Stavolta, però, parte non da Roma, dove vive con la famiglia, ma da Milano. Si trovava infatti nel capoluogo lombardo per lavoro. Atterra a Reykjavik: il volo diretto dura 4 ore e 35 minuti. Ma non c’è solo quello da considerare: anche gli spostamenti, come pure l’arrivo in aeroporto anticipato sono tutte cose da mettere in conto. Eppure la Balivo non si lascia scoraggiare affatto: vuole stare lì e soprattutto godersi le piscine termali in totale relax.

Sul social la presentatrice rivela tutto. In un video ringrazia i fan per i tantissimi auguri ricevuti. E’ a mollo in una piscina all’aperto con acqua caldissima e rilassante. Sensuale, sorride: è esattamente dove desiderava.

In un post nelle sue storie, in cui si fa vedere in accappatoio e infradito, scrive: “Come vorresti festeggiare il tuo compleanno? Decidilo e fallo. Per i miei 43 anni ho voluto decidere tutto io (sono 3 anni che succede e sto meglio di altri compleanni festeggiati senza ricordi). Quest’anno volevo stare da sola con mio marito e l’ho trascinato per 48 ore in un posto a noi sconosciuto”.

“Quindi consiglio? - prosegue la Balivo - Almeno al vostro compleanno fate tutto quello che vi passa per la testa”. La sera, poi, per spegnere le candeline, Caterina indossa un abito che richiama quello di un personaggio molto in voga in questo momento: “Oggi è anche Carnevale e allora strizzo l’occhio a Mercoledì”.

Caterina e Brera vanno a cena nel famoso Dill, ristorante New Nordic a Reykjavík, aperto nel 2009, il primo ristorante in Islanda a ricevere una stella Michelin nel 2017. E’ felicissima e lo fa vedere.