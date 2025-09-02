Federica Fontana festeggia i 18 anni del figlio Noé : la foto del bacio davanti alle candeline, ''Orgoglio''

Per il suo ragazzo ora maggiorenne sceglie un insolito dolce: tanti maritozzi con la panna

La conduttrice 48enne lo ha avuto da Felice Rusconi, sposato nel 2007. E’ anche madre di Sofia, nata nel 2009

E’ fiera del suo ragazzo ora maggiorenne. Federica Fontana festeggia i 18 anni del figlio Noé. Sul social, direttamente da St. Moritz, condivide la foto del bacio davanti alle candeline. La conduttrice 48enne sceglie di far mettere le candeline su un insolito dolce: tanti maritozzi con la panna, super gustosi. “18 anni di orgoglio e amore infinito. Ti auguro una vita piena di serenità' e amore”, scrive.

Noè è il suo figlio maggiore avuto da Felice Rusconi, sposato nel 2007. Dal loro matrimonio è nata anche Sofia nel 2009. Federica è pazza di lui e il 31 agosto, nonostante sia riservatissima sul suo privato, ha scelto di pubblicare lo scatto su Instagram e di celebrarlo.

Federica si divide tra vita da genitore e lavoro. Con Felice dovrebbe essere finita nel 2021. In seguito è stata paparazzata dai rotocalchi rosa in compagnia di Remo Ruffini, patron di Moncler, tra gli imprenditori più ricchi d’Italia e inserito dalla rivista Forbes tra i 900 uomini più danarosi al mondo. I due si sarebbero conosciuti quando entrambi erano sposati, ma la loro amicizia, col tempo, di sarebbe trasformata in un potente sentimento, così da renderli una coppia, con tanto di convivenza. Lei non ha mai commentato la nuova relazione.