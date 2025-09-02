Belen pubblica foto mentre fa il bagno nuda di notte, pioggia di critiche nei commenti: guarda

“Non ha prezzo”, scrive la showgirl argentina 40enne su Facebook parlando della nuotata senza costume

I follower, però, lanciano frecciate avvelenate: “Grande esempio per i figli”

“Non ha prezzo”, scrive. Con queste parole Belen Rodriguez accompagna un piccolo album di foto mentre fa il bagno nuda di notte in Sardegna. Appena tornata a Milano, dopo un intero agosto sull’isola insieme ad amiche e pargoli, la showgirl argentina condivide l’emozione di nuotare senza niente addosso sotto le stelle. Molti elogiano l’atmosfera sognante e, soprattutto, le sue forme. Ma c’è pure chi lancia frecciate avvelenate: pioggia di critiche nei commenti.

La 40enne sfoggia il fisico da urlo e un ‘lato b’, come sempre, fenomenale. “Meravigliosa… Quanto vorrei essere bella come te!”, le sottolinea una utente. Ma moltissimi l’attaccano. “Grande esempio per i figli”, punzecchia uno, facendo riferimento a Santiago e Luna Marì, 11 e 4 anni, che Belen ha avuto da Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.

Senza veli sotto le stelle è felice

“Hai un figlio quasi adolescente perché sempre nuda? A cosa ti porta? Sembra imbarazzante per i tuoi ragazzi, appena saranno più grandi! Dovresti curare più te stessa e volerti bene senza mostrare niente”, le scrivono. E ancora: “Non si parla più di lei allora usa la tattica del nudismo”; “Ma io riconosco la bellezza di una donna e lei è bellissima senza dubbio, ma io mi vergognerei nel pubblicare certe foto. Perché? Che bisogno c'è?”. “Bellissima non c'è nulla da dire, ma ostenta troppo la sua nudità: foto di maschere intime, bagni nuda in mare, la classe non vuole dire solo bellezza e ostentazione, si può essere bellissime mantenendo un decoro e una dignità soprattutto quando si hanno due figli!” , precisa un’altra donna.

Si fa anche vedere super sexy

La Rodriguez al momento tira dritto e rimane in silenzio. Tra l’altro, scelta singlorare. Non condivide gli scatti anche su Instagram, cosa sorprendente per lei.