La conduttrice ed Enrico Bartolini alloggiano nel suggestivo Praia Art Resort Praialonga, Isola di Capo Rizzuto

Con loro c’è anche il primogenito della 39enne Gianmaria, nato il 24 maggio 2024

“Questa è la felicità. Quasi 8 mesi di te… Gianmaria, la mamma e papà ti amano, piccolo nostro”, scrive, rivolgendosi a Enea, che porta in grembo. Roberta Morise si gode gli ultimi giorni d'estate col pancione nella sua Calabria. Con lei c’è anche il marito, chef pluristellato, Enrico Bartolini, e il primogenito della coppia, nato il 24 maggio 2024. La conduttrice 39enne posta alcune immagini in costume al settimo mese.

Roberta Morise si gode gli ultimi giorni d'estate col pancione nella sua Calabria, c'è anche il marito chef: le immagini in costume al settimo mese

Roberta ed Enrico hanno appena festeggiato il loro primo anniversario di nozze, celebrate in Maremma lo scorso 31 agosto. Lei ha ripercorso i fiori d’arancio condividendo tanti scatti di quel giorno indimenticabile. Ha poi citato Erri De Luca: “Il volersi bene si costruisce. Ma l'amore, quello vero, no. L'amore lo senti immediato, non ha tempo. E' dire 'ti sento'. Un contatto di pelle, un abbraccio, un bacio. Mantenersi, il mio verbo preferito, tenersi per mano. Ti può bastare per la vita intera, un attimo, un incontro. Rinunciarvi è folle sempre e comunque”.

La Morise di gode gli ultimi scampoli dell’estate, trascorsa ancora una volta col pancione. Alloggia nel suggestivo Praia Art Resort, a Praialonga, Isola di Capo Rizzuto. Con accanto l’uomo che ama si rilassa e gode dei tramonti romantici e anche un po’ nostalgici. Partorirà tra fine ottobre e inizio novembre. La dolce attesa è arrivata a sorpresa e dopo un primo momento in cui si è sentita destabilizzata, l’ha resa contenta. Bartolini è già padre di 3 figli, avuti dall’ex moglie: per lui si tratta del quinto pargolo.