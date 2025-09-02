Il primogenito del 51enne l’8 agosto scorso ha compiuto 23 anni

Aveva festeggiato con la madre, ad aprile la 49enne non era stata tenera con l’ex

Fabrizio Corona si rivede a distanza di mesi col suo primogenito Carlos. Dopo le accuse di Nina Moric, che lo scorso aprile si era scagliata sui social contro l’ex marito, arriva nelle sue storie la foto insieme al ragazzo. “La vita è fatta di cose belle e cose brutte, facili e difficili. Ma bisogna vivere, lottare, credere e mai smettere di sognare. E sempre e comunque sorridere”, scrive il 51enne, accompagnando con queste parole nelle sue IG Stories la foto col 23enne.

Dopo le accuse di Nina Moric, Fabrizio Corona si rivede a distanza di mesi con il primogenito Carlos: ''La vita è fatta di cose belle e brutte''

Carlos Maria ha spento le candeline lo scorso 8 agosto. Nessuna festa in grande stile per lui, aveva celebrato il suo giorno speciale insieme alla mamma Nina. La 49enne lo scorso aprile, rivolgendosi a Fabrizio, sui social aveva tuonato: “Se abbandoni tuo figlio ma scegli di crescere l’altro, sei spazzatura”.

il post del 51enne che accompagna la foto

Lo sfogo era sicuramente scaturito dalle attenzioni che Corona pare riservare a Thiago, il piccolo messo al mondo dalla compagna Sara Barbieri, 25 anni, lo scorso 21 dicembre. Fabrizio passa quasi tutto il suo tempo col suo secondogenito, da cui è inseparabile. Evidentemente la Moric non aveva gradito. Ora, però, i dissapori parrebbero alle spalle. Fabrizio e Carlos si fanno rivedere uniti.