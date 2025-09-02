''Come faremo senza di loro?'': Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa accompagnano tristi i figli al primo giorno dell'American School of Milan, ma poi esplode la festa

- La showgirl brasiliana e il marito emozionati in auto con Lua Sophie, 14 anni, e Sol Gabriel, 9
- L’istituto scelto è di quelli super, con una retta abbastanza dispendiosa…
Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa, tristi e un po’ emozionati, accompagnano i figli al primo giorno della prestigiosa American School of Milan. “Come faremo senza di loro?”, si domandano mentre sono in auto insieme a Lua Sophie, 14 anni, e Sol Gabriel, 9. Poi, però, esplode la festa: tutto ricomincia, come una grande avventura.
Per i loro pargoli la showgirl brasiliana 43enne e l’ex inviato di Striscia la Notizia 55enne, sposati dal 2017, hanno scelto un istituto di quelli super blasonati e anche abbastanza dispendiosi. L'American School of Milan (ASM) applica rette per la scuola media e la scuola superiore che, per le classi 6-8, ammontano a 19.600 euro per le famiglie, mentre per la scuola superiore (classi 9-10) la quota privata è di 21.500 euro, come si legge sul sito ufficiale della scuola stessa. L’istruzione dei ragazzi per loro viene al primo posto, se internazionale ancora meglio.
“Primo giorno di scuola! Voi dovete essere felici, siamo noi che dobbiamo piangere, come faccio a stare senza questi bambini tutta la giornata...”, esclama Juliana. “Come facciamo!”, le fa eco Edoardo. Anche i piccoli fanno finta di versare lacrime, col volto atterrito.
Poi si arriva davanti all’istituto. I ragazzi trovano un uomo con indosso un costume da pantera azzurro ad accoglierli: l’animale rappresenta la forza e la velocità, ed è un simbolo che la scuola ha adottato per identificarsi. Stoppa accompagna il più piccolo persino in classe.
La coppia quando li lascia finge ancora rammarico: “Come si farà senza di loro?”. Poi però la Moreira sorride e danza una samba: ironicamente lascia intendere che, con i figli a scuola, sapendoli sicuri e accuditi, si godrà anche un po’ più di tempo per sé e con il marito.