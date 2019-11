Federica Nargi e Alessandro Matri si sono concessi una giornata di pieno relax sul Lago di Garda. La coppia, insieme alle figlie Sofia, 3 anni, e Beatrice, venuta al mondo all’inizio di quest’anno, sono stati rapiti dalla bellezza di Sirmione, antico borgo pieno di fascino sulla sponda sud del lago. L’ex velina ha pubblicato una foto su un pontile, in cui tiene in braccio la nuova arrivata mentre il marito sorride mentre sostiene la primogenita. “La mia famiglia, la mia vita”, ha scritto in inglese accanto allo scatto.

In questo periodo Alessandro milita nella squadra del Brescia. Non è quindi distante dal Lago di Garda. E la famiglia ne sta approfittando per scoprire luoghi incantevoli e pieni di fascino. I due non sono ancora sposati, ma recentemente lui ha fatto sapere che prima o poi farà la fatidica domanda alla sua dolce metà.

Quando gli è stato chiesto se il matrimonio tra loro si celebrerà mai, ha risposto: “Ci sarà, ma non gli ho ancora fatto la proposta”.

