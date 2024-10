''La sofferenza ha stravolto la nostra famiglia'': l’ex velina Federica Nargi racconta la malattia della sorella in lacrime a ‘Ballando’

“Io avevo 10 anni e Claudia aveva 15, 16 e aveva una visione di se stessa completamente distorta”

Federica Nargi si apre nel profondo. In lacrime a Ballando, nella clip che precede la sua esibizione in pista, racconta la malattia della sorella Claudia, 37 anni. L’ex velina 34enne confessa: “La sofferenza ha stravolto la nostra famiglia". Tutto a causa dell’anoressia.

“Questa settimana porto un Tango ma penso a mia sorella. Se penso al momento più difficile della mia vita, che l’ha segnata, penso a quando mia sorella si è ammalata di anoressia e faccio fatica a parlarne perché è una sofferenza talmente grande che ha stravolto la famiglia intera”, esordisce

La showgirl romana con la voce che si incrina sempre di più rivela: “Quando vedi una sorella che hanno dopo hanno sta sempre più male, peggiora sempre di più e tu ti senti totalmente impotente fa male. L’anoressia colpisce una famiglia intera. Io avevo 10 anni e Claudia aveva 15, 16 e aveva una visione di se stessa completamente distorta. E' stato un percorso pieno di step, anoressia, bulimia e depressione. E’ lunga non ne esci fuori facilmente. Io ce l’ho messa tutta ed anche mio padre e mia madre. E’ stato pesante”.

“Quello fu un periodo bruttissimo per la nostra famiglia perché in casa si respirava solo tensione, ansia e preoccupazione, non si parlava più e lei peggiorava anno dopo anno. Questa malattia colpì tutti, non solo lei che, ovviamente, ne soffrì direttamente. Io mi ricordo che il momento della cena era diventato il più brutto: Claudia si chiudeva in camera, papà mangiava e andava in camera, io mi ritrovavo a tavola da sola e mamma mangiava quando eravamo andati via tutti. Io volevo scappare da quella situazione e quando sono riuscita ad andare via sono cominciati i sensi di colpa”, prosegue Federica.

La Nargi si commuove, ha gli occhi lucidi. Aggiunge: “Quando sono andata via di casa pensavo fosse tutto più semplice ma in realtà lì ho iniziato a vivere degli enormi sensi di colpa perché sono scappata da un problema e nello stesso tempo io vivevo un’esposizione pubblica legata soprattutto alla mia fisicità quindi in qualche modo io mi sentivo di ferirla ulteriormente”.

“Claudia cominciò a chiamarmi sempre e ci sentivamo tutti i giorni, io ero l'amore che lei voleva ma, allo stesso tempo, mi sentivo in colpa perché stavo facendo strada anche mostrando il mio corpo. In quel periodo il nostro rapporto è diventato fortissimo e ora siamo più unite che mai. Quando si pensa a questo ballo, ci si immagina sempre una storia d'amore passionale e sensuale. Ecco, io con il tango penso al rapporto stretto e solido che abbiamo costruito io e mia sorella Claudia che siamo state l'ancora di salvezza l'una dell’altra”, sottolinea la showgirl.

Federica si esibisce così con Luca Favilla sulle note intense di Coraline dei Maneskin. Poi, a fine esibizione, prima di ascoltare il giudizio a lei riservato, corre in platea. Tra il pubblico c’è proprio la sorella: le due si abbracciano forte, legate da un sentimento che le unisce indissolubilmente. Tutti applaudono emozionati