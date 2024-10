C’è chi racconta che in realtà non sia tutto oro quel che luccica: il viaggio era programmato da tempo...

Per altri il clima sarebbe disteso, nonostante la ‘conferma’ di Marialuisa Jacobelli

Il viaggio era programmato da tempo. L'ennesima tappa dell'EA7 World Legends Padel Tour, torneo partito lo scorso 22 febbraio da Dubai e arrivato via via in varie città del mondo. Francesco Totti e Noemi Bocchi ricompaiono insieme sui social, grazie a un video postato da uno degli sportivi presenti a Miami, l’ex bomber Massimo Marazzina. Il tutto accade dopo la bomba lanciata dal settimanale Gente del presunto tradimento di lui e la conferma arrivata dalle parole di Marialuisa Jacobelli, la donna con cui l’ex capitano della Roma, almeno stando alle parole di lei, avrebbe una storia. Nel breve video i due sono a cena con tutti il resto della compagnia. Siedono fianco a fianco in un famoso ristorante della cittadina della Florida.

Totti e Noemi ricompaiono insieme sul social dopo la bomba del presunto tradimento di lui, eccoli a cena fianco a fianco a Miami

Chi li ha visti imbarcarsi sul volo per gli States, parrebbe aver notato volti scuri. Nel locale, però, il clima è disteso, ma i più maliziosi fanno notare che non sempre è tutto oro quel che luccica. Il 48enne e la 36enne, insieme da tre anni, potrebbero mascherare le tensioni che, poi, non sarebbero nemmeno così velate in realtà…

Lo sportivo fa notizia con la sua voglia di tornare il campo a giocare alla soglia dei 50 anni. “Non è uno scherzo. Una o due squadre ci sono. Devo ancora capire cosa mi dice il corpo. La testa lo sa già”, dice ai giornalisti. Del privato non una parola.

C’è chi racconta che in realtà non sia tutto oro quel che luccica: il viaggio era programmato da tempo...

Intanto Francesco sta con la compagna, con cui convive e che, gelosissima, non sarà certo felice di ritrovarsi, in poco tempo, sulla bocca di tutti, come è accaduto prima di lei a Ilary Blasi. Qualcuno ha anche parlato di ‘karma’ descrivendo la situazione…

Per altri il clima sarebbe disteso, nonostante la ‘conferma’ di Marialuisa Jacobelli

Totti e Noemi partiranno ancora una volta 'vicini, vicini'? Le finali di questo torneo di padel sono previste a novembre a Dubai, dov’è partito tutto. Intanto la Jacobelli, giornalista sportiva 32enne, una vera bomba sexy, al momento non aggiunge altro. “Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto è evidente…", ha detto a Gente. Quando le è stato chiesto se confermasse la liaison, avrebbe risposto semplicemente “sì”.