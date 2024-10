Marialuisa Jacobelli, 32 anni, di fatto ammette di avere una storia con Francesco

Su Gente la cronostoria, minuto per minuto, del loro incontro nell’hotel romano Palazzo Naiadi

L’uragano a causa della bomba appena scoppiata non si placa. La presunta nuova amante di Totti con le sue parole rilasciate a Gente che ha lanciato lo scoop ammette la loro liaison. “Due più due fa quattro”, dice la 32enne, giornalista sportiva figlia di Xavier Jacobelli. Confermata la storia al settimanale, al momento Marialiusa Jacobelli non aggiunge altro, il giornale pubblica la cronostoria, minuto per minuto, del loro incontro nell’hotel romano Palazzo Naiadi.

''Due più due fa quattro'': la presunta nuova amante di Totti e le parole sulla loro liaison confermata al settimanale, ecco cos'ha detto

Francesco “è stato fotografato mentre, scortato da un fido scudiero - una sua vecchia abitudine - entra in un albergo romano dove pochi minuti prima era entrata la bella giornalista sportiva di Mediaset Marialuisa Jacobelli. I due si intrattengono per circa un’ora e mezza. Poi lui esce e, sempre scortato dall’amico, se ne va. Dopo pochi minuti esce anche lei”, scrive Gente.

Gli scatti ripercorrono ogni cosa. Alle 13 Marialuisa entra in albergo. Alle 13,42 arriva Totti con uno ‘scooterone’ insieme all’amico, che 2 minuti dopo chiede informazioni al concierge. “Totti parcheggia lo scooter ed entrambi entrano nell’hotel (ore 13,45,ndr), l’amico regge i due caschi. L’uomo poi esce e si allontana con lo scooter, per farvi ritorno dopo circa un’ora”.

“Alle 15.25 Francesco e il suo amico escono insieme dall’albergo, l’uomo era entrato poco prima, in modo da far risultare che Totti era lì con lui, mica con altri. Alle 15.35 esce anche Marialuisa. Tra l’orario in cui Totti entra e quello in cui esce è passata circa un’ora e mezza”.

Gente prima di pubblicare le foto chiama la Jacobelli. Gli viene chiesto se conosce Totti. Marialuisa risponde: “Certo che lo conosco. Sono una giornalista sportiva, conosco tutti i giocatori. E’ il mio lavoro”. Ha intervistato più volte il 48enne, in effetti. Il giornale le spiega di essere in possesso di scatti che li ritraggono mentre entrano in un albergo romano. E in merito alla telefonata intercorsa scrive: “‘Io dico no comment’. Risatina. ‘Ma due più due fa sempre quattro’. Pausa. ‘Se ci sono le foto, è evidente’. Risatina. ‘Ma io dico sempre no comment’. Sospiro. ‘Penso siano di settembre o ottobre’. Vi frequentate da molto? ‘No comment’. Ci conferma questa liasion? La sventurata rispose: ‘Sì’”.