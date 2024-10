Stefano De Martino organizza una proposta di nozze ad 'Affari Tuoi', porta le fedi ai concorrenti e li guida dopo il 'sì': guarda

La concorrente Saretta dall’Umbria chiede al compagno Dario di sposarla

Il presentatore 35enne si presta emozionato: gli anelli all’interno di un pacco piccolino che lui consegna alla donna

“Vedete questo pacco piccolino com’è bello? Io lo consegno nelle mani di Sara e me ne vado”, dice Stefano De Martino. Il pacco in questione è una replica in miniatura di quelli del gioco di cui ormai è padrone assoluto. Il conduttore organizza una proposta di nozze ad Affari Tuoi, porta le fedi ai concorrenti e li guida dopo il ‘sì’.

Stefano De Martino organizza una proposta di nozze ad 'Affari Tuoi', porta le fedi ai concorrenti e li guida dopo il 'sì'

Tutto accade durante il programma. La concorrente Saretta dall’Umbria chiede al compagno Dario di sposarla. Al centro dello studio la donna prende il pacchetto con gli anelli dentro ed emozionata esprime il suo desiderio al fidanzato: “Amore mio, ho pensato tanto a come dirti questa cosa. Non esistono parole per esprimere tutto quel che io provo ogni giorno con te. Abbiamo raccontato tante favole alla nostra fogliolina e io ne voglio raccontare una ai figli che so arriveranno e voglio scrivere con te la pagina più bella”. Sara apre il pacchetto, Dario vede le fedi. I due si baciano con le lacrime agli occhi. “Certo che sì”, dice l’uomo.

La concorrente Saretta dall’Umbria chiede al compagno Dario di sposarla

Il pubblico applaude, la coppia continua ad abbracciarsi e a regalarsi baci. “Ha detto sì!”, esclama De Martino. Fa indossare gli anelli ai due ed esclama anche: “Viva gli sposi!”. Parte nello studio, immediata, la marcia nunziale.

Il presentatore 35enne si presta emozionato: gli anelli all’interno di un pacco piccolino che lui consegna alla donna

Saretta e Dario poi non riescono ad acciuffare un premio: perdono tutto. Ma rimane la loro promessa d’amore, con Stefano, mattatore assoluto, protagonista ancora una volta dello show. Amadeus è ormai davvero un lontano ricordo.