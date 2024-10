Rosalinda Cannavò, prima uscita con la figlia di quasi 2 mesi al ristorante per il compleanno di suo padre Gianni: foto

Camilla è nata il 7 settembre scorso, lei e Andrea Zenga la portano per il giorno speciale di Nonno Nanni

Il genitore poi spegne le candeline per i 68 anni nell’appartamento romano della coppia

Giuseppina, sua madre, le è stata accanto sin dagli ultimi giorni della gestazione per aiutarla. Lei dalla Sicilia è andata a Milano con il marito. Ed è proprio con la figlia 31enne, il compagno suo coetaneo e la nipotina che celebra il giorno speciale dell’uomo che ha scelto di avere accanto nella vita. Rosalinda Cannavò si regala la prima uscita con la figlia di quasi 2 mesi al ristorante per il compleanno di suo padre Gianni. Al tavolo con l’attrice, che ormai non è più sul set da un bel po’, e Andrea Zenga, c’è proprio ‘nonno Nanni’ con la moglie, felici come non mai. La piccola Camilla dorme nella carrozzina.

E’ una serata che fa bene al cuore. I genitori di Rosalinda sono davvero entusiasti dell’arrivo della piccola nella loro vita. La cena è di quelle serene, in cui si ride e si mangiano piatti buonissimi. Poi, però, probabilmente per non far innervosire troppo la neonata, tutti tornano a casa. E’ lì che Gianni spegne le candeline.

Sulla torta di cioccolata con sopra fichi e fragole c’è scritto, in dialetto siciliano: “68 anni di… Ma via affari parinu”. Rosalinda nelle sue storie traduce: “68 anni di… Dovevo farmi prete”. Probabilmente parole che il papà deve aver pronunciato spesso e su cui lei ci scherza su.

Nonno Nanni ascolta i suoi famigliari che gli cantano “tanti auguri a te”, poi soffia sulla candelina. Arriva anche un’altro scatto in famiglia in cui in primo piano c’è la sua adorata nipotina.