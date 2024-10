“Certi uomini non cambieranno mai”, sottolinea. Cita un articolo che riporta la notizia su Francesco

Si guarda dal nominare apertamente Noemi Bocchi, ma tutto lascia supporre che parli di lei

Guendalina Canessa posta nelle sue storie un articolo che riporta la notizia su Francesco Totti e affronta quindi lo spinoso caso del presunto tradimento alla nuova compagna Noemi Bocchi del 48enne, sorpreso mentre entrava e usciva dallo stesso albergo romano dove alloggiava la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli, 32 anni, “Certi uomini non cambiano mai”, commenta l’ex gieffina.

''Una che fa l'amante di un uomo con tre figli che si aspettava?'': Guendalina Canessa sul nuovo caso Totti, parla di ''karma''

La 43enne, senza fare nomi, poco dopo, sempre nelle storie, mettendoci la faccia, afferma convinta: “Io dico, ma se voi siete malati e dipendenti dal sesso, perché cacchio vi fidanzate! Fate i porci in giro e non prendete per il cu*o nessuno. Non vi fidanzate se siete malati! Mah…”.

In un altro video, sul quale scrive in sovrimpressione: “Cornute a vita sarete. Contente voi! Io non ci sto”, Guenda dice: “Che poi, non per fare la stro*a, ma una donna che fa l’amante di un uomo con tre figli, cioè, che ti aspettavi, che ti pensavi? ‘Ti giuro amore, un amore eterno, se non è amore me ne andrò all’inferno’… Il karma gira, prima o poi gira sempre. E mo'? Te la pigli nel… Che te pensavi sorella!”. Anche qui il riferimento a Noemi Bocchi sembrerebbe evidentissimo. Stando ai rumor, la 36enne avrebbe iniziato la sua relazione con lo sportivo prima che lui si separasse dalla moglie Ilary Blasi, anche se a far chiarezza riguardo alla questione ci penserà il tribunale nella causa di divorzio, ancora in atto.

La Canessa poi parla di sé, sconfortata dall’universo maschile di questo millennio: “Poi per la rubrica ‘lo schifo continua’, periodo molto difficile per noi donne single. Se siete leggere e accettate una botta e via, beate voi. Giuro, vi stimo. Ma, purtroppo, io non sono così purtroppo. E infatti, oggi, che non c’è più il corteggiamento, l’uomo ha perso tutto l’allure. Conquistare una donna non è più così difficile come un temo, anzi è fottutamente facile e schifosamente veloce. E quindi ormai io non rispondo più. Anche io mi sposerò da sola”. Come ha fatto recentemente Britney Spears.