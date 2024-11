''Mi vergognavo di dire che vengo da Tor Bella Monaca'': l'ex velina Federica Nargi parla delle sue umili origini nella periferia di Roma

La showgirl, grande favorita a Ballando, si emoziona a “Da noi… a ruota libera", ospite di Francesca Fialdini

La 34enne sottolinea: “Devi rimanere umile e ricordarti sempre da dove arrivi”

Federica Nargi ha gli occhi ludici guardando la foto del suo palazzo postata sui social. Ha disegnato un cuore sulla finestra della sua camera, quella dove è cresciuta da bambina. La 34enne parla delle sue umili origini nella periferia di Roma. Ospite di Francesca Fialdini a “Da noi… a ruota libera", confessa: “Mi vergognavo di dire che vengo da Tor Bella Monaca”.

La conduttrice 45enne le ricorda quel che ha scritto nel suo post: “Tor Bella Monaca non è solo un quartiere, ma una lezione di vita. Mi ha insegnato a lottare, a sognare e a non dimenticare mai da dove vengo”. La showgirl, grande favorita a Ballando con le Stelle, replica: “Mi emoziono perché ogni volta che riguardo quella finestrella, era la mia realtà, la mia cameretta… Ogni volta che passo lì sotto la guardo sempre con grande gioia”.

Federica poi spiega: “Ho scritto queste parole perché in realtà quando sono entrata a far parte di questo mondo mi vergogno di essermi vergognata di dire da dove arrivavo. C’è stato un periodo in cui mi vergognavo, vedevo tutto sbrilluccicante e bello, pensavo che dire: ‘Vengo da Tor Bella Monaca’ mi definisse come persona. Poi ho pensato: ‘Ma perché devo vergognarmi di dove arrivo? Significa vergognarmi anche della mia famiglia’ In realtà non è così. Vado assolutamente fiera ed è per questo che voglio ricordare che non è giusto additare un quartiere solo con fatti di cronache, problematiche”.

“Lì vivono davvero tante persone che lavorano dalla mattina alla sera per mandare avanti una famiglia, ragazzi che sono pieni di sogni e hanno voglia di realizzarsi. Quindi i quartieri così sono anche altro. Chi ci vive sa che è una comunità forte in cui tutti ci aiutiamo l’uno con l’altro”, sottolinea ancora la Nargi. E precisa: “Devi rimanere umile e ricordarti sempre da dove arrivi, essere te stessa”.

La Fialdini le chiede se i pregiudizi che finora l’hanno accompagnata l’hanno in qualche modo ferita. Federica non ha dubbi: “Non mi è mai pesato alcun pregiudizio. Quando mi dicono ‘ex velina’, è vero, lo sono stata. E’ stato un lavoro vero e proprio e ci ho messo il massimo impegno. Io poi non cedo mai e faccio tutto col sorriso sulle labbra, come anche a Ballando. La compagna di un calciatore? Stiamo insieme da 16 anni, penso di averla sdoganata questa cosa, due figlie… Viviamo la nostra relazione con il massimo della riservatezza, per carità, siamo due personaggi pubblici, esposti, ma cerchiamo di prendere i giusto da questo mondo, di non esporci troppo”.