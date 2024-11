L’attrice in tv, a Belve, ammette di non amare più molto il suo fisico ora

“Penso di essere stata molto attraente, ma non ero una bomba sexy”

Enigmatica, intensa, elegante. Valeria Golino a Belve si racconta. A Francesca Fagnani dice: “Penso di essere stata molto attraente, ma non ero una bomba sexy, sennò avrei fatto quella carriera lì”. Il suo percorso da attrice è stato diverso, impegnato. A 59 anni ora vede il suo corpo cambiare, ma non fa palestra. In tv svela: “Il mio sedere sta cambiando forma, ci sono asimmetrie”.

''Il mio sedere sta cambiando forma, ci sono asimmetrie'': a 59 anni Valeria Golino vede il suo corpo cambiare, ma non fa palestra

La giornalista le domanda se ci siano parti del corpo che ama e altre che detesta. Valeria confida: “Amo la mia schiena, ho un rapporto di affetto perché mi ha portato fino a qui nonostante tutto. La parte che amo di meno? Adesso un sacco di cose, tutto quello che prima mi piaceva… Per esempio il mio sedere, che per anni è stato il mio punto forte, non so che sta succedendo, sta cambiando forma, ci sono delle asimmetrie, non solo su di lui, su tutto, però sul sedere dici: ‘Ma chi sei? Ma da dove vieni?’. Prima era il mio punto forte…”.

“Deve fare gli squat”, le sottolinea ironica Francesca. Valeria sorride e replica categorica: “Ma quali squat! Ecco, non mi piaccio più, ma non abbastanza da fare ginnastica. Lì non ci arrivo”.

L’attrice in tv, a Belve, ammette di non amare più molto il suo fisico ora

“Se mi sento sexy? - prosegue la Golino - Mi sento una specie di promessa che non mantiene. Sembro più sexy di quello che sono. Ho un atteggiamento che farebbe pensare a ‘wow!’. E invece… è una truffa! Dal punto di vista erotico devi amarmi per trovarmi sexy”. Si parla di uomini. Ora è legata all’avvocato Fabio Palombi, 34 anni. Prima c’è stato Riccardo Scamarcio, 45 anni. Ha avuto accanto compagni più giovani di lei senza problemi. “Penso che queste persone mi sarebbero piaciute comunque, anche se avessero avuto un’altra età -chiarisce l’artista - La differenza d’età? So che gli interessi possono diventare altri nel tempo, lo metto in conto”.