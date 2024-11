Sara Barbieri, compagna incinta di Fabrizio Corona, posa col pancione nudo al nono mese di gravidanza: guarda

La 24enne dovrebbe partorire il prossimo 25 dicembre, il giorno di Natale

Si mostra sexy con reggiseno in pizzo bianco e slip, sopra un cappotto Teddy Bear verde smeraldo. E’ intrigante e provocatoria, anche da mamma con la cicogna ormai alle porte. Sara Barbieri, compagna incinta di Fabrizio Corona, posa col pancione nudo al nono mese di gravidanza. La 24enne dovrebbe partorire il prossimo 25 dicembre, il giorno di Natale. Aspetta il suo primo figlio, il secondo per il 50enne, dopo Carlos Maria, 22 anni. E’ un maschietto: si chiamerà Thiago.

La modella torna col pancione esplosivo sul set per uno shooting per VanityTeen. Senza alcun problema, si concede all’obiettivo del fotografo: ama farsi immortalare, è il suo lavoro. Al magazine di moda e fotografia racconta le sue aspirazioni professionali.

Ha sfilato per Dolce&Gabbana, anche da genitore tornerà a farlo. Cosa le piace di più del suo lavoro? “L'indipendenza e la possibilità di viaggiare costantemente sono sicuramente allettanti, ma spesso non c'è tempo per vivere davvero le nuove città, perché i programmi sono molto serrati. Inoltre, la solitudine di muoversi da soli può essere impegnativa. Ci sono sicuramente sia pro che contro”, dice la Barbieri.

Nella vita di tutti i giorni Sara predilige uno stile “molto semplice e comodo”. Con il bimbo in arrivo la sua percezione del mondo del fashion cambia: “La moda è un mondo unico che spesso va affrontato con leggerezza, altrimenti può diventare pesante e stressante da tutti i punti di vista. Accanto a questo mondo, ho sempre desiderato costruire la mia famiglia, che ritengo essenziale per avere punti fermi nella vita. Questo non ha mai interferito con le mie scelte di carriera, anche quando sono stata lontana da casa per mesi. Di sicuro, con un bambino in arrivo, le cose cambieranno e la mia priorità sarà lui. Dopo, mi piacerebbe tornare al lavoro, anche se forse non con la stessa intensità di prima, ma vivrò il lavoro in modo diverso, sapendo di avere una responsabilità così grande”.

“Per me il più grande esempio è stata mia nonna, una donna che non si è mai arresa di fronte alle difficoltà della vita, riuscendo sempre a trovare il lato positivo in ogni situazione”, svela la Barbieri. Sui progetti precisa: “Questo lavoro non mi ha mai permesso di stabilire una stabilità a lungo termine, perché le cose cambiano spesso all'ultimo minuto e all'improvviso ti ritrovi in un'altra città. Tuttavia, da quando ho scoperto di aspettare un bambino, mi sono iscritta a un corso di laurea in psicologia, qualcosa che ho sempre sognato. La gravidanza mi ha dato la spinta di cui avevo bisogno per fare il passo successivo”.

Sara dipinge per hobby: “Ho frequentato un liceo artistico e ho sempre amato disegnare e dipingere. E’ il mio modo di esprimere le mie emozioni e, allo stesso tempo, mi aiuta a trovare pace e calma”.

“Mi piacerebbe lavorare nel campo della psicologia, un campo che mi ha sempre affascinato. Studiandolo, mi rendo conto di quanto mi stimoli e mi dia soddisfazione. Forse un giorno mi concentrerò professionalmente su questo ambito”, fa sapere. La ragazza poi chiarisce di avere da incinta sviluppato nuovi aspetti della personalità: “Credo che la gravidanza mi abbia aiutato molto a maturare in questi nove mesi. Mi rendo conto di quanto sia incredibile portare una vita dentro di me, e ho fatto tutto il possibile per creare un senso di calma per mio figlio, qualcosa che prima non avevo. Quindi, sicuramente, sviluppare questo autocontrollo, che prima non possedevo, è un aspetto della mia personalità che è cresciuto durante questo periodo”.