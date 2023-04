Federica Panicucci in lacrime in tv: ''Ecco perché ho bisogno di un uomo come Marco Bacini nella mia vita''

La conduttrice si commuove ascoltando la lettera del compagno e parla del loro amore

La 55enne e l’imprenditore 47enne sono legati da 7 anni

Federica Panicucci non riesce a trattenere le lacrime in tv. A Verissimo si commuove fortemente ascoltando la lettera d’amore del compagno che arriva a sorpresa. Con la voce spezzata dall’emozione rivela perché ha bisogno di un uomo come Marco Bacini nella sua vita. “E’ una persona molto speciale”, sottolinea la conduttrice.

L’imprenditore 47enne, di solito estremamente riservato, la lascia di stucco con le sue parole intense rivelate davanti a una platea così numerosa. “Ciao amore mio - le scrive - sembra incredibile, ma sono già passati 7 anni da quando è iniziato il nostro amore. Non avrei mai immaginato di poter trovare qualcuno con cui condividere così tanto: momenti di felicità, risate, amore, anche litigi ogni tanto, ma soprattutto i momenti più difficili che la vita inevitabilmente presenta a tutti”.

“Siamo indiscutibilmente cresciuti insieme in tutti questi anni e abbiamo affrontato moltissime situazioni, trovando sempre il modo di superare tutti gli ostacoli. Certo, a volte ci vuole anche pazienza con te, soprattutto quando non vuoi ammettere di aver sbagliato qualcosa. O quando fatichi a dire che ho ragione io. Ma in fondo penso che questo tuo carattere sia una delle ragioni per cui ti amo così tanto - continua Bacini - E poi devo ammettere che anche io, pur molto meno di te, ho i miei momenti di repentino cambio d’umore”.

Marco conclude: “Ogni volta che ti guardo negli occhi mi rendo conto di quanto sono stato fortunato a incontrarti e ad averti nella mia vita. E voglio solo solo continuare a trascorrere il tempo al tuo fianco, affrontando ogni nuova sfida che la vita ci proporrà, ma soprattutto vivendo ogni momento di felicità insieme. Grazie per questi 7 anni incredibili e che siano solo il nostro inizio. Ti amo”.

La Panicucci con gli occhi lucidi commenta: “Sono molto sorpresa, non me l’aspettavo. E’ una persona molto speciale: non avevo mai incontrato nessuno come lui. E’ un uomo solido, che non ha grilli per la testa. Sa dove deve andare, qual è la sua direzione. E’ un uomo tutto d’un pezzo, che ti sa amare e stare vicino, come spesso noi abbiamo bisogno. Io almeno, ho bisogno di un uomo forte vicino a me, che mi sorregga”.

La presentatrice, che torna in prima serata su Italia 1 con Back to school, poi è costretta a interrompersi per non piangere. Immediatamente dopo cerca di ricomporsi ma con la voce spezzata sottolinea: “Io do l’impressione di essere molto forte…ma non è così. E allora ho bisogno di qualcuno, di Marco, che mi sorregga e mi stringa forte. Lui è così. E’ un uomo che se lo chiami in qualsiasi momento, lui c’è. Se tu hai bisogno, corre. Ma è un uomo che nel contempo ha una sua professione, un suo lavoro, un suo cammino, una sua identità precisa. Però insieme abbiamo trovato un cammino comune”. Federica lo vuole accanto per sempre. “Oggi non potrei mai immaginare la mia vita senza di lui. E’ il mio faro nella notte, l’uomo della mia vita. Io vedo il mio futuro solo con lui”, confessa.