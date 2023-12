La Divina lo racconta nella nuova edizione del podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante

Risponde anche alla ‘domanda scomoda’ che le fa la conduttrice 32enne…

Federica Pellegrini è la prima ospite della nuova edizione del podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante. La Divina si sbottona sulla gravidanza ormai agli sgoccioli e rivela pure com’è nato l’amore col marito, suo ex allenatore di nuoto, che non ci credeva veramente. “Matteo me l’ha fatta sudare”, confida la 35enne.

''Matteo me l'ha fatta sudare!'': Federica Pellegrini rivela com'è nato l'amore con il marito, lui non ci credeva completamente

Lei e Giunta hanno iniziato a frequentarsi nel 2017, dopo la fine della relazione di Federica con Filippo Magnini, cugino del 41enne. Hanno ufficializzato il loro legame dopo anni, nel 2021, anche se tutti già sapevano. Nel 2022 sono arrivate le nozze. "Com'è scattata la scintilla, come vi siete innamorati?", le domanda la Leotta. "Io uscivo da una storia importante di tanti anni, non avevo mai visto Matteo sotto quell'ottica e da quel momento ho iniziato invece a guardarlo con un altro occhio. E di fatto per la prima volta mi sono lanciata nel vuoto perché lui invece me l'ha fatta sudare eh!", svela la sportiva.

"Lui era professionale, voleva tenere il distacco perché sapendo come va nel nostro mondo, tra chiacchiericci e quant'altro, voleva evitare assolutamente di sporcarsi la sua immagine da allenatore in una cosa in cui non credeva al cento per cento. - aggiunge la Pellegrini - Si vede che quando ha capito che era una cosa importante ha cambiato idea”.

La Divina lo racconta nella nuova edizione del podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante

Federica non si sottrae alla domanda scomoda di Diletta, una novità di quest’edizione del poscast: “Tua figlia potrà uscire con il suo allenatore?”. Il quesito fa chiaramente riferimento proprio alla storia d’amore tra la campionessa e Giunta. “Questa è veramente scomoda ragazzi. Questa è cattivissima, allora ovviamente non da piccola e dipenderà da quanti anni ha il suo allenatore”, replica la nuotatrice.

Il parto, fa sapere, è previsto tra Natale e Capodanno: “La data indicativa è il 29 dicembre”. Sua madre spera sia il 30, così da condividere il compleanno con la nipotina. Il padre invece preferirebbe a inizio 2024, perché verrebbe alla luce nell’anno olimpico, come Federica, nata nel 1988. Vorrebbe partorire in acqua, come già svelato. Nessuna novità sul nome della piccola, ora simpaticamente chiamata “Meringa”. “Non vogliamo spoilerare il nome”, chiarisce la Pellegrini.

Desidera che la bambina sia una sportiva. Fede spiega: “Non voglio dirle di ripercorrere le mie orme, sarà sicuramente una sportiva, poi deciderà lei quale disciplina praticare. Il 90% delle volte lo sport forma esseri umani migliori perché dà la possibilità di imparare e convivere con le vittorie, le sconfitte, il sacrificio e la determinazione".