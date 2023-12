''Ho mangiato carne di criceto'': la confessione di Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia Lucarelli

Il 33enne chef tv ha raccontato tutti gli animali ‘strani’ che ha mangiato

Da sei mesi però ha capito che era arrivato il momento di dare una svolta alla sua vita

Lorenzo Biagiarelli, chef tv, scrittore, ma anche noto alla cronaca rosa per essere il compagno di Selvaggia Lucarelli, ha confessato di aver mangiato carne di criceto.

Il 33enne è stato intervistato dal magazine Ohga e ha spiegato come è cambiato il suo atteggiamento rispetto al mangiare carne dopo aver viaggiato molto.

“Gli animali più strani che ho mangiato e dove? Partirei dal Perù, dove ho mangiato sia il lama, che la cavia, una sorta di criceto”, ha detto.

Lorenzo Biagiarelli, 33 anni, durante uno dei suoi viaggi in Asia

“In Australia ho assaggiato sia il coccodrillo che il canguro, in Giappone la balena, in Cina lo scorpione. Vorrei non averli mai mangiati come vorrei non aver mai mangiato tutta la carne che ho mangiato nella mia vita. Ho vinto la mia dipendenza dalla carne da sei mesi”, ha aggiunto.

La svolta è arrivata quando in Asia ha trovato anche la carne di cane nel menù di un ristorante dove si era fermato a rifocillarsi: “Mi sono rifiutato di mangiare il cane perché culturalmente ripugnante e ho iniziato a chiedermi perché tutti gli altri animali non sono culturalmente ripugnanti”.

La carne “etica” è di fatto un mito: “Chiunque mangia carne ha un suo modo personale di rimuovere il pensiero non solo dall’animale morto, ma anche da come quell’animale è vissuto. Tipo la carne ‘etica’, mangiare scarti, mangiare solo animali che siano stati allevati all’aperto… sono una serie di foglie di fico, che mi permettevano di cibarmi di carne che proveniva da allevamenti intensivi ma senza pensarlo”.

“Se il tuo interesse è l’etica, intesa come presidio di benessere animale, di non morte, tutta la carne è troppa carne”, ha proseguito l'autore del libro 'Ho mangiato troppa carne', uscito da pochi giorni.

Poi c’è anche la questione della sostenibilità ambientale: “Dal punto di vista ambientale troppa carne è quella che stiamo mangiando adesso. In Italia tutti i trasporti messi insieme, incluso l’aereo, non emettono tanto pm 2.5 quanto la zootecnica, che è anche la seconda voce di microparticolato in Italia”.

E chi tiene alla propria salute dovrebbe forse rivedere il proprio piano alimentare: “Troppa carne dal punto di vista medico è quella che stiamo mangiando in Italia, noi abbiamo consumi che sono almeno doppi rispetto alle linee guida suggerite per esempio dal Crea, che arrivano ad oltre il quadruplo quando si parla si insaccati e di carni trasformate. Tra l’altro le carni trasformate sono cancerogeni certi”.

“Servire cibo sano che nutre, significa servire cibo prevalentemente vegetale, come suggerirebbe anche la fantomatica dieta mediterranea”, ha concluso.