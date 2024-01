La Divina sul divano con attorno i suoi adorati quattro bulldog francesi, Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca

La 35enne è stata dimessa dall’ospedale Sacro Cuore Don Calabria, dove il 3 gennaio ha dato alla luce la bimba

Federica Pellegrini è stata dimessa dall’ospedale Sacro Cuore Don Calabria, a Nagrar di Vampolicella, in provincia di Verona, dove il 3 gennaio alle 6.51 del mattino ha dato alla luce la sua bambina. Tornata a casa, la Divina pubblica sul social la prima foto con la figlia Matilda ad appena 6 giorni dal parto. Con la 35enne ci sono anche le sue singolari ‘bodyguards’. L’ex campionessa di nuoto, placidamente accomodata sul divano della cameretta preparata per la piccola principessina, ha attorno i suoi adorati quattro bulldog francesi, Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca.

Federica Pellegrini, prima foto a casa con la figlia Matilda a 6 giorni dal parto, ci sono anche le 'bodyguards'

La Pellegrini sorride agli animali. In grembo, su un comodissimo cuscino, c’è adagiata la neonata. I quattro zampe sono curiosi, dovranno abituarsi alla nuova ‘presenza’ tra le nura domestiche, ma lo faranno in fretta. Federica non ha dubbi a riguardo. Intanto la sportiva a commento dello scatto scrive ironica: “Bodyguards di altissimo livello”. E aggiunge l’hashtag 'casa', per far capire che è finalmente dentro l’appartamento che divide col marito Matteo Giunta, il suo ex allenatore.

Federica è felicissima. Finalmente tiene Matilde tra le sue braccia. La bimba dormirà nella sua stanza, proprio a causa dei cagnoloni. A Vanity Fair lo aveva sottolineato nell’ultima intervista rilasciata prima di partorire. “Sicuramente lei dormirà nella sua culla e non con noi: sul letto ci sono i quattro cani”, aveva detto. E spiegato che ormai i bulldog sono stati abituati così, quindi impossibile adesso cambiare…