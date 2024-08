La conduttrice di Chi l’ha visto si apre sul suo privato di cui è gelosissima

A ottobre compirà 66 anni, ma per lei che fa sempre boom con lo share niente pensione

Federica Sciarelli a ottobre compirà 66 anni, ma per lei niente pensione. La conduttrice di Chi l’ha visto rimarrà salda al timone dello storico programma di Rai Tre che da anni fa sempre boom con lo share. Gelosissima del suo privato, al Corriere della Sera parla per la prima volta della separazione dall’ex compagno da cui ha avuto il suo ragazzo. “Mio figlio alto, biondo, occhi azzurri: è bellissimo e l’ho cresciuto da sola”, racconta.

''Mio figlio alto, biondo, occhi azzurri: è bellissimo e l'ho cresciuto da sola'': Federica Sciarelli parla della separazione dall'ex compagno

La Sciarelli, famosissima, della sua vita non ama parlare. Quando le si domanda il motivo, replica: “Mi verrebbe da dire perché ‘so ca.. miei’. Non mi piace raccontare i fatti miei e non capisco quelli che li raccontano. Sono proprio molto riservata. Per esempio non vado mai ospite in altri programmi. Fuori dal lavoro voglio essere libera. Giro per strada con la pinza nei capelli”.

Papà avvocato dello stato, mamma nobildonna: Federica si tiene stretta le sue origini napoletane. Adora fare sport. “In questo periodo vado sui pattini”, svela. Riservata, agli inviti in tv ha detto sempre di no: “Esatto. Milly Carlucci mi chiese di andare a ‘Ballando con le stelle’ e io adoro ballare, ma non sono credibile se mi metto a danzare e poi vado a cercare il latitante. Monica Setta nei corridoi mi ha detto di recente ‘Non vedo l’ora che vieni da me a parlare dei tuoi amori’: stavo per svenire”.

Il suo grande amore è il figlio Giovanni. “Se sa che parlo di lui... Va beh, ha 28 anni, è alto, biondo, occhi azzurri: è bello come il sole. L’ho cresciuto da sola, mi sono separata subito da Sergio, il papà, ma abbiamo un ottimo rapporto”, racconta la Sciarelli. L’ha tirato senza aiuti ed è stata dura: “All’inizio sì. Facevo il Tg3 delle 19, e anche il Tg notturno. Che adesso è a mezzanotte, una volta andava in onda anche all’una e mezzo. Ero distrutta. La mattina dovevo comunque alzarmi per portarlo all’asilo. Ero stravolta, ma felicissima di essere mamma. Se non fosse andata male la vita sentimentale, ne avrei fatti una decina di figli”.

Federica è diventata genitore a 37 anni: “Grande, ma non grandissima. E’ la cosa più bella della vita, ti mantiene attaccato alla realtà. Credo che chi ha figli sia più concreto, ti fai meno paranoie”.

Molto amica di Francesco Cossiga, Federica fu vittima di un gossip lanciato da Panorama: il giornale scrisse che avevano una relazione. “Mi infuriai. Dissi a Cossiga ‘Io faccio causa’, lui: ‘Fai bene, quando vincerai, mi offrirai champagne’. La causa fu molto dura, io rimasi malissimo per quell’articolo, falso e calunnioso. Ero una ragazza giovane che aveva vinto un concorso e quel pezzo mi ferì immensamente. Pensai: ‘Che schifo d’ambiente’, volevo mollare tutto. Ma andai avanti. Perfino Curzi mi consigliò di non fare causa, ‘tra giornalisti non si fa’ mi suggerì, ma io ero determinata ad avere la verità. Da una parte c’ero io, giovane cronista e dall’altra parte la corazzata della Mondadori, con gli avvocati della Mondadori”, spiega.

Andò fino in fondo: “Sì assolutamente. La loro linea di difesa fu che la relazione con Cossiga era una battuta. Io ero sempre più furiosa. Se avessi incontrato Piroso (autore dell’articolo, ndr) non so che gli avrei fatto. Poi però lui si è scusato pubblicamente e disse: ‘Mi dispiace aver scritto quelle cose su Sciarelli’. Quell’episodio mi ha insegnato che bisogna tenere la barra dritta nella vita. Ho avuto un risarcimento incredibile, e ho comprato casa. Poi tanta soddisfazione. Ero in lacrime. Lo dissi subito ai miei genitori, papà stava molto, molto male. Riuscì solo a dirmi: ‘Complimenti Federica’, poi entrò in coma”.