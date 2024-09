Il parrucchiere 34enne si toglie i sassolini dalle scarpe parlando di Letizia Porcu, 31 anni

Dopo la dolorosa separazione, vive per la piccola di 7 anni, il suo vero grande amore

I suoi saloni diventano sempre più numerosi in tutta Italia, poi c’è il successo in tv, eppure Federico Fashion Style sta soffrendo. Sulle pagine di Novella 2000 il parrucchiere 34enne si scaglia contro la madre della sua Maelle, 7 anni. Non le manda a dire a Letizia Porcu, 31 anni, a cui è stato legato tanto tempo e da cui, grazie alla fecondazione assistita, ha avuto la piccola. “Si sente la proprietaria di nostra figlia, ha voluto iniziare una guerra”, tuona.

''Si sente la proprietaria di nostra figlia, ha voluto iniziare una guerra'': Federico Fashion Style contro la madre della sua Maelle

“I rapporti con la madre di mia figlia? Pessimi. Lei ha voluto iniziare una guerra per fini economici. Io ho sempre pensato che il nostro rapporto doveva essere consolidato per l'amore della bambina che sogna ancora che i suoi genitori possano tornare insieme. Chiaramente non potrà essere così, ma se invece avessimo mantenuto un rapporto sano, potevamo essere una famiglia allargata”, sottolinea l’hair stylist.

Dopo la dolorosa separazione, vive per la piccola di 7 anni, il suo vero grande amore

La situazione non è rosea con Maelle. Federico racconta: “C'è un provvedimento del giudice che dice quando la devo vedere e quando no, però io la vedo poco: due weekend al mese e tre mezze giornate. Per me è troppo poco. In più, Letizia mi obbliga a chiamarla solo in determinati orari, alle 9 di mattina e alle 9 di sera. Lei si sente la proprietaria della figlia, ma non ha capito che i figli si fanno in due. Mia figlia impazzisce per me, come io impazzisco per lei. Stiamo benissimo insieme, lei è la mia principessa ed è gelosissima di me. Come io di lei”.

Lauri parla della sua vita in questi mesi e dice: “C'è stato un periodo, prima dell'estate, in cui ero molto spento, stavo male e psicologicamente mi sentivo spento, non felice, quindi il lavoro l'ho quasi abbandonato. Non del tutto, ma quasi... Poi c'è stato un po' un momento dove ho guardato lo specchio e mi sono visto. E mi sono detto che non valeva la pena di farmi distruggere da chi vuole solo la mia distruzione. Così mi sono rimboccato le maniche e ho ricominciato”.

Il noto personaggio televisivo chiarisce anche com’erano i rapporti con Letizia prima: “Le cose andavano bene, tra alti e bassi. Ma poi è arrivata la sorpresa. Noi chiaramente eravamo molto uniti, eravamo complici, però di base eravamo già separati in casa. Lei un bel giorno si sveglia e scrive questo post: ‘Tra me e Federico è finito tutto’, per di più spegnendo il telefono. Successivamente sono venuto a sapere tante cose: già più di due anni fa era andata a parlare con un noto avvocato divorzista. Anche se non eravamo sposati. Ma perché? Io sono deluso, perché non me l'aspettavo. E’ vero che le storie possono finire, ma non così”.