La showgirl 53enne si riprende dopo l’anestesia: ha fame, vuole una “focaccetta”

E’ stato l’ortopedico Stefano Lovati a prendersi cura di lei alla Paideia di Roma

Samantha De Grenet è costretta a finire sotto i ferri. Operata alla Paideia di Roma, non affronta l’intervento da sola. Ad assistere la showgirl in clinica, oltre al marito Luca Barbato, c’è anche l’amica Elenoire Casalegno, con cui, pure in un momento così, improvvisa un teatrino tutto da ridere. E’ finita in sala operatoria, nelle sapienti mani dell’ortopedico Stefano Lovati, specialista anche in chirurgia protesica e artroscopica, per un problema al menisco.

Samantha De Grenet operata, l'amica Elenoire Casalegno l'assiste in clinica: ecco perché è finita in sala operatoria

Elenoire si finge un medico e improvvisa con Samantha distesa a letto poco prima dell’operazione. “Vita da Sole: io come l’allegro chirurgo, lei, un po’ meno allegra come mia paziente. La mia Sola preferita fa la revisione al menisco. Dajeeeeee Samy! Ti voglio bene”, scrive la Casalegno, sempre accanto alla 53enne.

La showgirl 53enne si riprende dopo l’anestesia: ha fame, vuole una “focaccetta”.

Nella clip la showgirl sulle sue condizioni fisiche, ironicamente, chiarisce: “Menisco sinistro già fatto due volte… Ho avuto un grosso problema alla spalla ma è andata a posto, tutto risolto… La caviglia è gonfia perché l’ho sovraccaricata un po’… Ma oggi il menisco destro…”.

E' finita sotto i ferri per un problema al menisco destro

Poi nelle storie la 48enne mostra Samy dopo l’intervento. Tornata in stanza, la De Grenet ha fame. “Amore non puoi mangiare, sei appena uscita dalla sala operatoria”, le ribadisce Eleonoire . La De Grenet non si arrende: “Non posso mangiare… Non potrò mangiare che ne so un soufflè al cioccolato, ma una focaccetta con prosciutto e mozzarella”. “Macché focaccetta”, la rimbrotta l’amica.